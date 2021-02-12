"Большая Волга" ищет исполнителя на ремонт путепровода трассы М-5 "Урал" через железную дорогу в Сызранском районе

Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" объявило электронный аукцион на поиск подрядчика, который отремонтирует путепровод через железную дорогу Сызрань - Ульяновск на км 896+490 трассы М-5 "Урал". На эти цели из федерального бюджета выделено 49,1 млн рублей.

Согласно техзаданию, перечень работ включает ремонт опор, замену балок пролетных строений, замену конструкций мостового полотна, замену дорожной одежды на мосту и подходах, замену ограждений безопасности, восстановление регуляционных сооружений и системы водоотвода. Работы планируются на участке в 119,7 метров.

Победитель торгов обязан исполнить контракт в срок с 1 апреля до 31 октября текущего года.

Напомним, в 2018 г. "Большая Волга" определилась с компанией, которая должна была разработать проект ремонта путепровода. Тендер выиграло самарское ООО "Автодор". Проект подразумевает ремонт моста через железную дорогу рядом с пос. Сборный Сызранского района.

Были проведены инженерно-геодезические исследования и визуально-инструментальное обследование всех элементов конструкций 75-метровго моста. На их основе компания "Автодор" предоставила технические решения по восстановлению и усилению пролетных строений, опор, лестничных сходов, водоотвода, перильного ограждения, дорожной одежды, замене деформационных швов.