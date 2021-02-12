16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Большая Волга" ищет исполнителя на ремонт путепровода трассы М-5 "Урал" через железную дорогу в Сызранском районе В 2021 г. пройдет капремонт Южного моста в Самаре Завершено бетонирование путепровода развязки Самарского моста Реконструкцию магистрали Центральная попросили включить в нацпроект В Самаре в 2021 г. отремонтируют Московское шоссе

Дорожное строительство Транспорт и связь

"Большая Волга" ищет исполнителя на ремонт путепровода трассы М-5 "Урал" через железную дорогу в Сызранском районе

СЫЗРАНЬ. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 265
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" объявило электронный аукцион на поиск подрядчика, который отремонтирует путепровод через железную дорогу Сызрань - Ульяновск на км 896+490 трассы М-5 "Урал". На эти цели из федерального бюджета выделено 49,1 млн рублей.

Согласно техзаданию, перечень работ включает ремонт опор, замену балок пролетных строений, замену конструкций мостового полотна, замену дорожной одежды на мосту и подходах, замену ограждений безопасности, восстановление регуляционных сооружений и системы водоотвода. Работы планируются на участке в 119,7 метров.

Победитель торгов обязан исполнить контракт в срок с 1 апреля до 31 октября текущего года.

Напомним, в 2018 г. "Большая Волга" определилась с компанией, которая должна была разработать проект ремонта путепровода. Тендер выиграло самарское ООО "Автодор". Проект подразумевает ремонт моста через железную дорогу рядом с пос. Сборный Сызранского района.

Были проведены инженерно-геодезические исследования и визуально-инструментальное обследование всех элементов конструкций 75-метровго моста. На их основе компания "Автодор" предоставила технические решения по восстановлению и усилению пролетных строений, опор, лестничных сходов, водоотвода, перильного ограждения, дорожной одежды, замене деформационных швов.

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28