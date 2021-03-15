Группа "Древо" планирует освоить часть площадки ЗИМа

ООО "Девелоперская компания "Древо" Николая Чудаева собирается разместить жилые дома на территории бывшего Завода имени Масленникова в Самаре, пишет "Самарское обозрение". Участок площадью 5 га уже приобретен девелоперами, приступившими к разработке предпроектной документации.

Завод имени Масленникова в Самаре банкротился почти 10 лет, этот процесс завершился в 2007 году. Тогда же площадку в 55 га решили вовлечь в строительство. Неоднократно анонсировавшиеся планы комплексного освоения площадки так и не были реализованы.

Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), собственником участка в границах улиц Липецкой и Мусоргского площадью 5 га стало ООО "Специализированный застройщик "Древо.ЗИМ". Территория относится к землям населенных пунктов, разрешенное использование — для малоэтажной и высотной жилой застройки. Кадастровая стоимость участка — 125,2 млн рублей.

Согласно данным спутниковой карты, на участке находится лишь одно здание — заброшенный корпус предприятия. Площадка расположена неподалеку от ЖК "Парус", но дальше от Волги.

Планы по застройке территории подтвердили в самом "Древе", сообщив, что там на данный момент проводится процедура межевания земельных участков. "Девелоперская компания "Древо" в будущем планирует строительство многоквартирных жилых объектов на приобретенной территории. В настоящее время ведется разработка предпроектной документации, в которой будет описана концепция будущего проекта", — сообщили в пресс-службе ДК "Древо".

ООО "Специализированный застройщик "Древо.ЗИМ" зарегистрировано 9 сентября 2020 г. в Самаре. Владеет ею бенефициар девелоперской группы "Древо" Николай Чудаев (5%) и "Специализированный застройщик "Желябово" (95%). СЗ "Желябово" полностью владеет Николай Чудаев. Генеральным директором "Древо.ЗИМ" стала Алена Евсеева. Она также руководит компаниями "Древоавто" и "Эталон", которые принадлежат лично Николаю Чудаеву.