Энергетики "Т Плюс" презентовали администрации Самары дополнительные планы по замене тепловых сетей

Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" увеличивает число объектов перекладки тепловых сетей в областной столице в предстоящую ремонтную кампанию. В общей сложности будет заменено свыше 65 км теплотрасс. Обновленный реестр ремонтируемых участков энергетики презентовали специалистам профильных ведомств муниципалитета на совещании, прошедшем под руководством первого заместителя главы г. о. Самара Владимира Василенко.

Так, в 2020 году "Т Плюс" обновил свыше 30 км теплосетевых коммуникаций в Самаре. Подобные масштабные работы на этом имуществе города производились впервые за десятки лет. Это стало возможным благодаря переходу города на "альткотельную". В 2021 году темпы перекладки еще больше вырастут.

"Предстоящий ремонтный сезон потребует от нас серьезной мобилизации, поскольку мы планируем значительно увеличить объемы перекладки и размеры финансирования. Обновление затронет как магистральные, так и внутриквартальные сети, имеющие статус муниципальных. В общей сложности переход Самары на "альткотельную" позволит направить в тепловые сети 3,7 млрд рублей", — отметил заместитель главного инженера филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" по тепловым сетям Игорь Кушель.

Участники совещания обсудили дополнительные участки теплосетей, которые будут заменены этим летом. Речь идет про объекты, на которых в предыдущие периоды фиксировались различные технические дефекты. Также было отмечено, что работы по перекладке инженерных коммуникаций будут организованы с минимальным причинением неудобств самарцам.

"Во время проведения перекладок ставим задачу обязательного сохранения подачи горячей воды. Существует договоренность о том, что везде, где будут проводиться работы на трубах свыше двух недель, в обязательном порядке будет собрана временная схема для подачи горячей воды, чтобы избежать длительных отключений", — пояснил Владимир Василенко.

Напомним, что в целом в планах "Т Плюс" в рамках летней ремонтной кампании 2021 года заменить более 90 км тепловых сетей в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Как и прежде, вместо устаревших теплосетей энергетики установят современные трубы в ППУ-изоляции, оснащенные системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК) со сроком службы 50 лет.