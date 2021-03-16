В Самаре судят бывшего замначальника Управления ЛРР полиции

В Ленинском районном суде идет судебный процесс по обвинению 53-летнего бывшего работника полиции Игоря Устинова, обвиняемого в двух преступлениях предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщил корреспонденту Волга Ньюс источник в правоохранительных органах.

Следствием установлено, что одним из сообщников Устинова был тольяттинец Алексей Шишкин, руководивший в момент преступления охранными фирмами ООО ЧОО "Былина" и ООО ЧОП "МОСПО".

Шишкин полностью признавал свою вину и рассказал правоохранителям, что в начале лета 2015 г. узнал о действующей в Тольятти программе по снижению напряженности на рынке труда, по которой можно было получить субсидии на профессиональное обучение безработных — 24 950 руб. на человека. У Шишкина появилась идея "заработать" на этом путем предоставления подложных документов.



Шишкин решил, что в интересах ООО ЧОО "Былина" фиктивно обучит 38 своих работников, по документам трудоустроенных в ООО ЧОП "МОСПО", и еще 30 человек — по обратной схеме.

В качестве обучающей организации бизнесмен выбрал НОУ ДПО "Сократ Центр", где фактическим руководителем, но в должности заместителя директора работал ранее знакомый ему по службе в правоохранительных органах бывший заместитель начальника Управления лицензионно-разрешительной работы ГУВД России по Самарской области Игорь Устинов. Шишкин раскрыл ему свой преступный замысел, предложил организовать фиктивное обучение 68 человек за вознаграждение и встретил понимание.

Сообщники договорились, что Устинов будет заниматься подготовкой документов для городского центра занятости населения со стороны "Сократ Центра". Шишкин же обязался заключить с данным центром договора на возмещение понесенных им затрат на обучение людей по специальности охранника 6 разряда и предоставить документы в центр занятости на возмещение.

В итоге Шишкину от центра занятости было перечислено 2,9 млн руб. на основе заведомо ложных сведений о понесенных им затратах. 1,7 млн из этой суммы, по его словам, получил Устинов.

Когда манипуляции с незаконным получением государственных денег раскрылись, участники данной истории стали фигурантами уголовных дел. 18 октября 2018 г. в Центральном районном суде был оглашен приговор Алексею Шишкину, получившему три с половиной года лишения свободы условно с трехгодичным испытательным сроком. Суд признал его виновным в двух эпизодах мошенничества и незаконном хранении боеприпасов — при обыске в сейфе у него дома сотрудники ФСБ обнаружили 15 патронов калибра 7,62 мм.

30 октября того же года, Центральный районный суд Тольятти вынес приговор еще трем соучастникам, которые признавали вину и просили рассмотреть дело в особом порядке. За пособничество в мошенничестве они также отделались условными сроками.

Уголовное дело в отношении Игоря Устинова поступило в суд Центрального района в июле 2019 года. Он обвинялся следствием в двух эпизодах мошенничества. Однако 21 октября суд вынес постановление о возвращении уголовного дела в прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Второй раз уголовное дело в отношении Игоря Устинова поступило в Центральный районный суд 29 июня 2020 г., но он вынес постановление о передаче дела в Ленинский районный суд в соответствии с правилами территориальной подсудности. Сейчас идет судебное следствие.