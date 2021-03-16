ПСБ выдал первые кредиты бизнесу по льготной ставке 3%

ПСБ выдал первые кредиты в рамках государственной программы ФОТ 3.0, ориентированной на поддержку малого и среднего бизнеса. Первые выдачи в размере 57 млн рублей прошли в Самаре, Кемерово, Уфе и Хабаровске.

В Самаре кредит получила федеральная сеть клиник "Реацентр" с основными направлениями деятельности "детская неврология" и "рефлексотерапия".

"ПСБ является нашим финансовым партнером, и очень много бизнес-проектов нам удалось реализовать благодаря кредитной поддержке банка. Кредит по государственной программе ФОТ 3.0. мы получили очень легко и по минимальному пакету документов. Денежные средства планируем направить на увеличение номерного фонда и реконструкцию детского пансионата в пгт Алексеевка, что позволит оказывать квалифицированную медицинскую помощь еще большему количеству детей со всей России", — отметила финансовый директор ООО "Реацентр Самара" Анжелика Хабирова.

В настоящее время ПСБ одобрил более 1800 заявок от клиентов на общую сумму более 5 млрд рублей. Выдача кредитов реализована на базе кредитного конвейера, позволяющего предпринимателям, чей бизнес соответствует условиям новой программы, дистанционно получить финансирование через личный кабинет в интернет-банке.

Льготные меры поддержки, действующие до 1 июля 2021 года, позволяют малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших отраслей получить финансирование на восстановление деятельности сроком на 12 месяцев без залога. При сохранении занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы и соблюдении других условий, ставка не изменится и составит 3%.