Дмитрий Богданов сообщил о продлении сроков для резидентов ТОСЭР в моногородах

Теперь компании-инвесторы, получившие статус резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах Тольятти и Чапаевск, должны будут отчитаться об исполнении обязательств через два года после регистрации на площадке, а не через год, как это было раньше.

Соответствующее постановление на днях было подписано Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Документ предусматривает продление сроков выполнения требований по объему инвестиций и количеству созданных рабочих мест. Решение касается компаний, которые получили или получат статус резидента с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2021 года.

Продление сроков — еще одна мера поддержки представителей бизнеса, ведь значительный период их работы пришелся на ограничения, связанные с COVID-19, что негативно сказалось на результатах хозяйственной деятельности.

Как отмечал ранее глава региона Дмитрий Азаров, непростые условия не отменяют задач, поставленных президентом страны, по запуску нового инвестиционного цикла, наращиванию вложений в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. "Конечно, в нынешних условиях сделать это гораздо тяжелее. Но тем более важно, поскольку мы понимаем, что сейчас закладывается будущее нашей экономики. Для качественного инвестиционного рывка у нас есть условия", — подчеркнул губернатор.

Сегодня в Самарской области действует две территории опережающего развития: в Тольятти и Чапаевске. Развитие этих площадок и работа с инвесторами возложены на министерство экономического развития и инвестиций региона.

"Тольяттинская ТОСЭР в феврале была признана одной из лучших в стране. Сегодня свои проекты здесь реализуют 72 компании, которые уже инвестировали 16,8 млрд рублей и создали 5,5 тыс. рабочих мест. В Чапаевске уже зарегистрировано 9 резидентов, готовых вложить в свои проекты по выпуску полиграфической, парафармацевтической продукции, железобетонных изделий около 1,6 млрд рублей и создать более 500 рабочих мест, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Уверен, что дополнительная поддержка инвесторов, утвержденная федеральным правительством, поможет компаниям-резидентам быстрее восстановиться от последствий пандемии и перезапустить свои проекты".