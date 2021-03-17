Мэрия Самары подыскивает подрядчика на благоустройство территории возле Фабрики-кухни

Самарский департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурс на поиск подрядчика, который комплексно благоустроит территорию, прилегающую к объекту культурного наследия "Фабрика-кухня завода им. Масленникова".

Начальная цена контракта составляет 149,5 млн рублей, а дефектная ведомость работ по благоустройству включает более 1000 пунктов. Среди них — ремонт проезжей части, устройство парковок, тротуаров и лестниц, укладка плитки и бордюра, установка современных МАФов. Предполагается установить круглый стол-бар из дерева, мебель из пластика — два лаунж-дивана, шесть лаунж-кресел, 48 пластиковых и 68 металлических стульев, 16 металлических столов.

Кроме того, рядом с будущим филиалом Третьяковки появятся новые скамейки, урны, а также будут смонтированы крупные буквы "З", "И", "М". На территории посадят несколько сотен кустарников и многолетних растений, а также деревья березы, сосны, бузину, ежевику, иву, клены, можжевельник, и т. д. Появится фонтан, а при нем верхняя и нижняя террасы и лекторий.

Напомним, накануне стало известно, что из региональной казны в 2021 г. будет предоставлена субсидия на комплексное благоустройство территорий около Фабрики-кухни на сумму 142 млн рублей.

Напомним также, что в январе был определен подрядчик на благоустройство мемориального сквера "Памяти борцов революции" около Фабрики-Кухни (на пересечении ул. Ново-Садовой и Луначарского). Работы согласилась выполнить за 70 млн компания "Вектор 21".