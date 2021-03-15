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ЖКХ и благоустройство Общество

Более 142 млн руб. из областного бюджета поступит на благоустройство территории около "Фабрики-кухни"

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Из региональной казны в 2021 г. будут предоставлены субсидии на комплексное благоустройство территорий, прилегающих к объекту культурного наследия федерального значения – "Фабрике-кухне завода им. Масленникова". Соответствующий проект постановления опубликован на сайте минэнерго Самарской области.

Проектом постановления вносятся изменения в госпрограмму "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области" на 2014–2024 годы". В частности, уточняется перечень мероприятий и лимитов бюджетных средств по нескольким объектам.

Так, в документ планируется включить новый пункт, связанный с предоставлением региональных субсидий на комплексное благоустройство территории возле "Фабрики-кухни". Речь идет о сумме в 142,07 млн рублей, заложенной в бюджете на 2021 год.

Кроме того, в этом году запланирован второй этап благоустройства территории Вертолетной площадки. На это отведено 69,9 млн рублей в качестве субсидий из региональной казны.

Субсидии будут предоставлены областным минэнерго. Критериями отбора муниципального образования для их предоставления послужат, в том числе, наличие утвержденной органом МСУ программы по благоустройству территории, финансируемой за счет средств местного бюджета, а также численность населения муниципального образования от 1 млн человек.

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