Россельхозбанк назвал самые высокооплачиваемые вакансии в АПК

Большинство самых высокооплачиваемых вакансий в АПК — с зарплатой от 100 тысяч до 250 тысяч рублей в месяц — приходится на специалистов сферы информационных технологий. По данным сервиса "Свое Фермерство", объединяющем более 4300 вакансий, в феврале 2021 года спрос на ИТ-специалистов увеличился на треть.

Аналитики Россельхозбанка наблюдают тренд на увеличение числа IT-вакансий в сельском хозяйстве в 2021 году — более 30% таких предложений были опубликованы на платформе "Свое Фермерство" в феврале. Это вакансии программистов, системных аналитиков и Backend-разработчиков, инженеров по тестированию программного обеспечения.

Причем вакансии, связанные с информационными технологиями, стали самыми высокооплачиваемыми в АПК, согласно базе Своего Фермерства. Предложенная заработная плата на этих позициях варьируется от 100 тысяч до 250 тыс. рублей. Так, например, вакансия руководителя команды разработчиков Java в Новосибирске с зарплатой 250 тысяч рублей в месяц. Согласно объявлению, этот специалист должен обладать навыками проектирования и разработки микросервисной архитектуры. 250 тысяч рублей в месяц также предлагается по вакансии директора по продажам программного решения для информатизации агропредприятий и должность категорийного менеджера для сельскохозяйственного маркетплейса. Обе позиции предполагают работу в Москве.

Среди должностей, не связанных с информационными технологиями напрямую, в перечень высокооплачиваемых вакансий также попали сельскохозяйственные специалисты: главные научные сотрудники, агрономы и технологи. Им предлагается зарплата не менее 100 тыс. рублей в месяц и работа в Москве, а также на Юге России.

Рост числа вакансий в области информационных технологий связан с увеличением числа цифровых проектов, развивающихся в АПК. Внедрение цифровых технологий в сельском хозяйстве может увеличить прибыльность АПК более чем на 500 млрд рублей в течение 5 лет, прогнозирует Россельхозбанк.

"Агропромышленный сектор сегодня активно проходит процесс цифровой трансформации: внедряются системы "умного" земледелия, активно используются беспилотные летательные аппараты. Наиболее перспективными направлениями цифрового АПК считаются технологии, автоматизирующие этапы производства, переработки и доставки продуктов от сельскохозяйственной компании до прилавков. Поэтому высококлассные ИТ-специалисты в АПК все более востребованы, что позволяет потенциальным работодателям предложить им заработную плату на уровне крупнейших интернет-компаний", − прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Технологии стремительно развиваются и требуют постоянного притока новых работников. Последнее время действительно намечается тренд на повышение спроса на профессии, связанные с информационными технологиями. Сельскохозяйственные предприятия делают ставку на эффективность и готовы хорошо платить тем специалистам, которые смогут автоматизировать основные производственные процессы, повысить производительность, и, как следствие, − прибыль", − подтверждает Алена Владимирская, основатель сервиса по подбору персонала Facancy.

"Россельхозбанк ежегодно оказывает поддержку студентам и выпускникам Аграрных вузов в трудоустройстве и мотивации молодых специалистов. Стипендиальные программы, программы стажировки, финансирование создания современных лекционных залов направлены на поддержание интереса молодого специалиста к профессии и необходимую мотивацию для его дальнейшего развития, — комментирует директор Самарского регионального филиала Раиль Багдалов. — Чем выше качество образования, тем успешнее и востребованнее будет специалист на рынке труда".

В сентябре 2020 года в экосистеме для агропромышленного комплекса "Свое Фермерство" был запущен интернет-сервис поиска квалифицированных специалистов и работников, включая сезонных. На платформе аккумулированы различные предложения для фермеров, в том числе услуги по поиску и подбору персонала. Сервис Работа на Свое Фермерство предоставляет доступ к резюме и вакансиям в отрасли, являясь при этом полностью бесплатным для работодателей и соискателей.