16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ФАС уличила "Газпром межрегионгаз Самара" в злоупотреблении доминирующим положением на рынке "Газпром" в 5,5 раза увеличит инвестиции в развитие газоснабжения и газификации Самарской области IV Международный Байкальский риск-форум пройдет 16-20 ноября в онлайн-режиме Компания "Газпром газораспределение Самара" обеспечила пуск газа в школьную котельную микрорайона "Новая Самара" "Газпром газораспределение Самара" подготовил систему газораспределения к осенне-зимнему периоду

Газовая отрасль ТЭК

ФАС уличила "Газпром межрегионгаз Самара" в злоупотреблении доминирующим положением на рынке

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 93
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарское УФАС России установило, что ООО "Газпром межрегионгаз Самара" нарушило ФЗ "О защите конкуренции" и злоупотребило доминирующим положением на рынке.

Нарушение было установлено по результатам обращения нескольких компаний. С жалобой на действия "Газпром межрегионгаз Самара" в антимонопольное ведомство обратились ООО "СВГК", ОАО "Самарагаз", ООО "Самараоблгаз-сервис" и ОАО "Сызраньгаз".

Кроме того, ФАС выяснила, что имеются злоупотребления доминирующим положением на рынке поставки природного газа по газораспределительной системе населению. В частности, учет газа осуществлялся с игнорированием действующего законодательства, что ущемило интересы указанных компаний, создало угрозу надежной и безопасной транспортировке топлива и могло ущемить интересы населения Самарской области.

Также в адрес органа госрегулирования была представлена информация о планируемых объемах транспортировки топлива на 2019 г., что могло повлечь необоснованное установление тарифа на природный газ, ущемило интересы четырех обратившихся в ФАС компаний и могло ущемить интересы населения региона.  

Кроме того, компания "Газпром межрегионгаз Самара" не производила систематическую оплату услуг по транспортировке топлива указанным компаниям.

Была нарушена и процедура оформления первичной документации, предусмотренной договорами с ООО "СВГК", ОАО "Самарагаз", а с августа по декабрь компания необоснованно уклонялась от ежемесячного подписания актов с этими компаниями.

Зафиксировано необоснованное уклонение в те же даты от подписания актов с указанием объема фактически оказанных услуг по транспортировке газа с ООО "Самараоблгаз-сервис" и неправомерное невключение данных об объемах оказанных услуг по транспортировке газа населению ОАО "Сызраньгаз" (с января по декабрь 2019 г.), которое привело к неправильному формированию актов оказанных услуг.

"Обнаружено отнесение потерь газа на финансовый результат ООО "СВГК", ОАО "Самарагаз", ООО "Самараоблгаз-сервис", ОАО "Сызраньгаз" посредством расчета потерь газа способом, не предусмотренным действующим законодательством", - отмечается в сообщении ФАС.

Антимонопольное ведомство выдало предписание - прекратить нарушения антимонопольного законодательства. В отношении ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и должностного лица компании планируется возбуждение административного дела.

Гид потребителя

Фото на сайте

История газовой отрасли региона представлена на фотовыставке

История газовой отрасли региона представлена на фотовыставке

"Газпром" укрепил статус лидера

"Газпром" укрепил статус лидера

Самарские газовики провели антитеррористические учения на объектах газового хозяйства

Самарские газовики провели антитеррористические учения на объектах газового хозяйства

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4