ФАС уличила "Газпром межрегионгаз Самара" в злоупотреблении доминирующим положением на рынке

Самарское УФАС России установило, что ООО "Газпром межрегионгаз Самара" нарушило ФЗ "О защите конкуренции" и злоупотребило доминирующим положением на рынке.

Нарушение было установлено по результатам обращения нескольких компаний. С жалобой на действия "Газпром межрегионгаз Самара" в антимонопольное ведомство обратились ООО "СВГК", ОАО "Самарагаз", ООО "Самараоблгаз-сервис" и ОАО "Сызраньгаз".

Кроме того, ФАС выяснила, что имеются злоупотребления доминирующим положением на рынке поставки природного газа по газораспределительной системе населению. В частности, учет газа осуществлялся с игнорированием действующего законодательства, что ущемило интересы указанных компаний, создало угрозу надежной и безопасной транспортировке топлива и могло ущемить интересы населения Самарской области.

Также в адрес органа госрегулирования была представлена информация о планируемых объемах транспортировки топлива на 2019 г., что могло повлечь необоснованное установление тарифа на природный газ, ущемило интересы четырех обратившихся в ФАС компаний и могло ущемить интересы населения региона.

Кроме того, компания "Газпром межрегионгаз Самара" не производила систематическую оплату услуг по транспортировке топлива указанным компаниям.

Была нарушена и процедура оформления первичной документации, предусмотренной договорами с ООО "СВГК", ОАО "Самарагаз", а с августа по декабрь компания необоснованно уклонялась от ежемесячного подписания актов с этими компаниями.

Зафиксировано необоснованное уклонение в те же даты от подписания актов с указанием объема фактически оказанных услуг по транспортировке газа с ООО "Самараоблгаз-сервис" и неправомерное невключение данных об объемах оказанных услуг по транспортировке газа населению ОАО "Сызраньгаз" (с января по декабрь 2019 г.), которое привело к неправильному формированию актов оказанных услуг.

"Обнаружено отнесение потерь газа на финансовый результат ООО "СВГК", ОАО "Самарагаз", ООО "Самараоблгаз-сервис", ОАО "Сызраньгаз" посредством расчета потерь газа способом, не предусмотренным действующим законодательством", - отмечается в сообщении ФАС.

Антимонопольное ведомство выдало предписание - прекратить нарушения антимонопольного законодательства. В отношении ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и должностного лица компании планируется возбуждение административного дела.