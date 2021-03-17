Банк "Открытие" запустил рекламную кампанию акции "Тест-драйв" для новых клиентов-предпринимателей

15 марта стартовала рекламная кампания в поддержку акции "Тест-драйв" для новых клиентов МСБ банка "Открытие" с участием амбассадора банка, известного музыканта и бизнесмена Басты (Василия Вакуленко). Акция будет продвигаться в интернете с помощью баннеров и видеороликов.
Акция "Тест-драйв" проводится для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывших первый расчетный счет в банке и одновременно подключивших пакет услуг "Свой бизнес". В течение шести месяцев действия акции предприниматели могут не вносить абонентскую плату за пакет "Свой бизнес" (включая месяц его подключения), не платить за обслуживание счета, также обнуляются комиссии за внешние платежи в ДБО в адрес ЮЛ и ИП.
Для подключения акции в заявке на открытие счета необходимо выбрать акцию "Тест драйв". После окончания действия акции комиссия начисляется пропорционально количеству дней, оставшихся до конца месяца.
Рекламные ролики можно посмотреть по ссылкам:
Сергей Животягин, директор департамента транзакционного бизнеса банка "Открытие": "С помощью акции "Тест-драйв" мы рассчитываем привлечь в банк "Открытие" новых клиентов, в том числе компании малого бизнеса из сферы услуг, питания и электронной торговли. В рамках акции клиенты смогут оценить уровень сервиса и продукты банка, а после ее завершения продолжить обслуживание у нас. Банк "Открытие" продолжает совершенствовать свои сервисы для компаний МСБ и готов предоставить им выгодные условия при высоком качестве обслуживания".
Рекламная кампания в поддержку акции "Тест-драйв" продлится до 25 апреля. Подробности об условиях акции — на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.