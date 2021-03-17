Банк "Открытие" запустил рекламную кампанию акции "Тест-драйв" для новых клиентов-предпринимателей

15 марта стартовала рекламная кампания в поддержку акции "Тест-драйв" для новых клиентов МСБ банка "Открытие" с участием амбассадора банка, известного музыканта и бизнесмена Басты (Василия Вакуленко). Акция будет продвигаться в интернете с помощью баннеров и видеороликов.

Акция "Тест-драйв" проводится для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывших первый расчетный счет в банке и одновременно подключивших пакет услуг "Свой бизнес". В течение шести месяцев действия акции предприниматели могут не вносить абонентскую плату за пакет "Свой бизнес" (включая месяц его подключения), не платить за обслуживание счета, также обнуляются комиссии за внешние платежи в ДБО в адрес ЮЛ и ИП.

Для подключения акции в заявке на открытие счета необходимо выбрать акцию "Тест драйв". После окончания действия акции комиссия начисляется пропорционально количеству дней, оставшихся до конца месяца.

Рекламные ролики можно посмотреть по ссылкам:

https://youtu.be/Lyn_YhMmS-U

https://youtu.be/_XXBxZrHMuM

https://youtu.be/gsCvgBAudPo

https://youtu.be/RQXFC8e5M3E

Сергей Животягин, директор департамента транзакционного бизнеса банка "Открытие": "С помощью акции "Тест-драйв" мы рассчитываем привлечь в банк "Открытие" новых клиентов, в том числе компании малого бизнеса из сферы услуг, питания и электронной торговли. В рамках акции клиенты смогут оценить уровень сервиса и продукты банка, а после ее завершения продолжить обслуживание у нас. Банк "Открытие" продолжает совершенствовать свои сервисы для компаний МСБ и готов предоставить им выгодные условия при высоком качестве обслуживания".

Рекламная кампания в поддержку акции "Тест-драйв" продлится до 25 апреля. Подробности об условиях акции — на сайте банка.