ВТБ нарастил показатели в Самарской области

Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, в 2020 году банку ВТБ удалось нарастить показатели по ключевым направлениям работы в Самарской области и ускорить темпы перехода на цифровые каналы. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам работы банка за прошедший год, рассказал его руководитель Максим Папков.

В 2020 году банк увеличил общий кредитный портфель на 22%, до 146 млрд рублей. Объем привлеченных средств клиентов всех сегментов вырос на треть и составил 176,5 млрд рублей.

По словам Максима Папкова, ВТБ по-прежнему сфокусирован на повышении доступности заемного финансирования для предпринимателей, в том числе и в Самарской области. С этой целью в конце прошлого года банк снизил ставки на всю базовую линейку кредитных продуктов для клиентов СМБ, установив одну из самых низких ставок на рынке. По данным на 1 января 2021 года, корпоративный кредитный портфель банка в регионе достиг 81 млрд рублей, увеличившись за год на 26%.

ВТБ является активным участником действующих льготных государственных программ поддержки, которые обеспечивают доступные заемные средства предпринимателям. Управляющий подчеркивает, что спрос на них всегда высокий, так как эти инструменты актуальны для субъектов МСП из различных отраслей реального сектора экономики. На портфель кредитов в рамках программ господдержки приходится 13,5 млрд рублей от общего портфеля СМБ по итогам прошлого года. Основная доля в нем — это кредиты, предоставленные по программе кредитования № 1764 Минэкономразвития РФ — 3,8 млрд рублей и системообразующим предприятиям в рамках постановления правительства № 582 — объем портфеля 3,3 млрд рублей.

В прошлом году в фокусе внимания ВТБ был как рост розничного кредитования, так и помощь заемщикам, оказавшимся в сложной ситуации из-за COVID-19. Банк предоставил своим клиентам в Самарской области кредитные каникулы в объеме около 5 млрд рублей, и благодаря вовремя оказанной поддержке граждане смогли не допустить серьезной просрочки и вернулись в график платежей. Розничный кредитный портфель по итогам 2020 года вырос на 17%, составив 65 млрд рублей. При этом доля ипотеки в нем составила 30,8 млрд рублей, показав рост за год более чем на четверть. Значительное увеличение кредитного портфеля банка Максим Папков связывает со снижением средней ставки до 7,83% и увеличением доли рефинансирования, а также действием госпрограмм.

"Нашей основной задачей в рамках стратегии остается повышение качества и доступности продуктов и услуг для населения, — отметил управляющий ВТБ в Самарской области. — В прошлом году мы реализовали возможность дистанционного оформления ипотеки и автокредитов. Активное внедрение безбумажной технологии в обслуживании клиентов позволило повысить долю цифровых операций в офисах региона до 50%. ВТБ стремится стать первым финансовым партнером для юридических лиц, повышая доступность финансирования и качество обслуживания. Сегодня наша ставка для бизнеса является одной из самых низких на рынке. Мы активно развиваем свои дистанционные каналы для предпринимателей, а также предоставляем им доступ к полезным цифровым платформам".

Кроме того, в прошлом году ВТБ продолжил сотрудничество с вузами Самарской области. "Мы выпустили второй набор проекта "Школа управления рисками ВТБ". Данная образовательная программа разработана банком совместно с Высшей школой экономики для студентов и выпускников с хорошей финансовой и математической подготовкой, желающих начать карьеру в сфере управления рисками. Для этого создана уникальная онлайн-площадка, на базе которой сотрудники банка и практики-эксперты проводят занятия. Лучшие студенты по результатам отбора получают предложение о трудоустройстве. Всего за время обучения 26 выпускников школы получили работу в ВТБ в области управления рисками. В этом году мы уже приступили к обучению третьего потока и значительно расширили список вузов, которые принимают участие в программе", — отметил Максим Папков.