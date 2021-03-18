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По факту обрушения стены дома в Самаре организована проверка

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту обрушении несущей стены дома на ул. Галактионовской.

Фото: Прокуратура Самарской области

Напомним, что ЧП произошло утром 18 марта. Рухнула стена дома 1909 года постройки на площади 120 кв. м.

На место происшествия выехали заместитель прокурора области Алексей Павлов, прокурор Самары Артем Ярыгин, исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Самары Виталий Дубков.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт дома.

Прокуратурой взят на контроль вопрос обеспечения временным жильем граждан, проживавших в доме.

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