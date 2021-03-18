Состоялся запуск третьей волны Школы управления рисками ВТБ

12 марта 2021 года состоялся торжественный запуск третьей волны Школы управления рисками ВТБ.

В церемонии открытия третьей волны приняли участие: член правления ВТБ Максим Кондратенко, руководитель департамента интегрированного управления рисками — старший вице-президент Дмитрий Жабин, руководитель департамента залогов — старший вице-президент Антон Вовк, а также кураторы учебной программы Школы управления рисками Александр Васютович от ВТБ и Андрей Злотник от ВШЭ.

В своем обращении к студентам Максим Кондратенко подчеркнул важность риск-менеджмента в деятельности финансовых организаций и о риск-менеджере будущего заметил следующее: "Один из важных навыков любого управленца — критическое мышление с большим арсеналом технических инструментов, которые позволяют принимать правильное решение. Это универсальный компонент любой управленческой подготовки. Риск-технолог — человек с критическим мышлением, человек способный к широкому взгляду на разные ситуации, умеющий быстро и глубоко вникать в детали".

На третий поток обучения в Школе управления рисками в этом году было принято более 230 студентов. В этой волне список университетов, чьи студенты проявили большой интерес к курсу, расширился. Весной 2021 года наибольшее количество заявок на обучение было получено от студентов Самарского университета, Самарского государственного экономического университета, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Самарского государственного технического университета, Самарского государственного университета путей сообщения и Тольяттинского государственного университета.

Существенным отличием этой волны от двух предыдущих является специализация "Управление залоговым портфелем", программа которой была полностью разработана командой блока рисков ВТБ под кураторством руководителя департамента залогов Антона Вовка. Новый курс включает в себя 6 блоков, которые позволят студентам познакомиться с залоговой работой кредитной организации. В процессе обучения вниманию студентов будут представлены лекции по теории залогов, законодательному регулированию, особенностям оценки типовых и нетиповых объектов для целей залога, мониторингу и регистрации залогов. Кроме того, студенты смогут понять, как правильно структурировать залоговые сделки.

Лучшие студенты по результатам отбора получат предложение о трудоустройстве в ВТБ в следующие подразделения: департамент залогов, департамент интегрированного управления рисками, а также управление модельных рисков и валидации.

Трансляция церемонии открытия доступна по ссылке.