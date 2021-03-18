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Экология Общество

Куйбышевский НПЗ отмечен за участие в экологическом движении

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области подвели итоги и отметили активных участников экологического движения "ЭКОРАВНОВЕСИЕ". Среди них дочерние предприятия ПАО "НК Роснефть".

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

За последние пять лет завод снизил воздействие на окружающую среду в 2,5 раза, в этом помогла масштабная инвестиционная программа.

Еще одна важная часть эко-деятельности заводчан — забота о родном Куйбышевском районе, которой не помешала и пандемия 2020 года. Волонтеры предприятия участвуют в субботниках, сажают деревья. Так, например, молодые специалисты завода присоединились к Всероссийской акции "Лес Победы" — высадили в городе рябины, каштаны и липы.

Природоохранный труд заводчан выходит и за пределы Самары: прошлым летом нефтепереработчики помогли навести порядок на родниках Кинельского и Кинель-Черкасского районов.

Многие экологические акции завода уже давно стали традиционными, и проходят вместе с детьми. Например, каждый год заводчане и ученики "Роснефть-классов" выпускают в Волгу мальков ценных пород рыб: сазанов, толстолобиков, стерляди.

Активно включились заводчане и в процесс раздельного сбора мусора. На предприятии организован и отработан сбор макулатуры, использованных элементов питания (батареек), ПЭТ-бутылок и пластиковых крышек.

За свою деятельность в проекте "ЭКОРАВНОВЕСИЕ" в 2020 году активисты КНПЗ получили почетные грамоты от Нижне-Волжского бассейнового водного управления и специальные дипломы от холдинга "Комсомольская правда".

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