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Клиенты ВТБ приобрели бессрочные субординированные облигации банка на 48 млрд рублей

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За пять недель с начала размещения продажи бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в валюте, достигли 48 млрд рублей. 96% объема было приобретено физическими лицами, бумаги на сумму более 40 млрд рублей — клиентами Private Banking ВТБ. Размещение выпусков субординированных облигаций продлится до 24 марта текущего года. Продукт предназначен для квалифицированных инвесторов.

Продажи ценных бумаг стартовали 8 февраля 2021 года. К приобретению предлагается сразу четыре выпуска с фиксированной и плавающей ставкой купона в долларах США и евро и купонным периодом 182 дня. Фиксированная ставка купона составляет 5% годовых в долларах и 3,75% годовых в евро, размер первого купона по флоутеру — SOFR + 4,5% годовых в долларах и EURIBOR 6M + 4,15% годовых в евро.

"Продукт вызывает большой интерес у состоятельных клиентов. Объемы продаж оказались даже выше наших ожиданий. Ставки по валютным депозитам находятся на достаточно низком уровне, а вложения в корпоративные евробонды или суверенные еврооблигации РФ не всегда позволяют обеспечить желаемый уровень доходности, новые валютные бессрочные субординированные облигации ВТБ в долларах и евро являются привлекательной идеей для квалифицированных инвесторов, и наши клиенты понимают это", — отметил старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Ключевым преимуществом данного инструмента является дополнительная премия купонной ставки, позволяющая инвестору возместить расходы, связанные с налогообложением получаемых в результате валютной переоценки доходов. Размер премии составляет 0,9% годовых, по отношению к рыночным бенчмаркам, что обеспечивает владельцу ценной бумаги полную компенсацию расходов на НДФЛ от валютной переоценки даже при сценарии ослабления курса рубля на 50% за каждые 5,5 лет или на 100% за каждые восемь лет владения облигацией.

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