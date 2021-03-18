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ВТБ одобрил заявки по программе ФОТ 3.0 на сумму 8 млрд рублей

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ с начала работы по госпрограмме кредитования на восстановление предпринимательской деятельности ФОТ 3.0 одобрил заявки от бизнеса на сумму около 8 млрд рублей. Первыми воспользовались льготными кредитами кафе, рестораны, фитнес-центры и предприятия из других пострадавших отраслей.

"Первые дни работы по новой госпрограмме показали ее востребованность у предпринимателей. Кредитные соглашения уже подписаны с клиентами в Москве, Сибири, на Урале, Северо-Западе, Дальнем Востоке и в других регионах России. Большинство из них работают в таких пострадавших сферах как общественное питание, индустрия спорта, отдыха и развлечений. Среди тех, кому одобрены заявки, — представители практически всех отраслей бизнеса, требующих поддержки по условиям программы. Мы уверены, что она выполнит свою задачу по адресной помощи предпринимателям, и продолжаем активную работу по ее реализации в рамках наших стратегических ориентиров", − отметил Денис Бортников, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

ВТБ начал прием заявок по госпрограмме на восстановление предпринимательской деятельности ФОТ 3.0 9 марта 2021 года. Она предназначена для предприятий, ранее получивших кредиты по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) и состоящих в специальных реестрах НКО или ведущих деятельность в одной или нескольких отраслях экономики, требующих поддержки (постановление Правительства РФ № 279).

По условиям программы процентная ставка по кредиту составляет 3%. Кредитные договоры заключаются сроком до одного года. В течение первых шести месяцев предоставляется отсрочка по уплате процентов и основного долга.

Подать заявку на кредит по упрощенному пакету документов можно во всех регионах присутствия ВТБ в офисах банка.

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