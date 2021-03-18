Возбуждено уголовное дело по факту обрушения стены дома в Самаре

В четверг, 18 марта, в Самаре по факту обрушения стены дома на ул. Галактионовской возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, в 6:03 18 марта обрушилась несущая стена жилого двухэтажного дома на ул. Галактионовской, 84 на площади 120 кв. м. В доме зарегистрированы 22 человека. Погибших и пострадавших нет.

"Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - отметили в СУ СК РФ по Самарской области.