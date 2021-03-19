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Стадион ФК "Спартак-Москва" официально переименован в "Открытие Банк Арена"

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 18 марта "Открытие арена" (стадион ФК "Спартак-Москва") получил название "Открытие Банк Арена". Новое название стадиона станет использоваться во всех рекламных и информационных материалах, а также в коммуникациях.

Во время матча чемпионата Российской премьер-лиги "Спартак-Москва" — "Урал" 18 марта новое название стадиона транслировалось на светодиодном экране. В апреле на стадионе смонтируют новую вывеску "Открытие Банк Арена".

"Форма названия стадионов, перекликающаяся с именем стратегического партнера — типичная практика для мирового спорта. Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк "Открытие" уже много лет оказывает ФК "Спартак-Москва", — сообщил Евгений Сидоров, руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка "Открытие".

Банк "Открытие" обновил не только нейминг стадиона, но и, совместно с ФК "Спартак-Москва", продуктовое предложение для любителей футбола и болельщиков клуба. Недавно банк представил ко-бренд продукт — банковскую карту "Спартак" с бесплатным обслуживанием и программой лояльности от банка и футбольного клуба. Карта позволяет получить кэшбэк и накапливать бонусы, которыми в дальнейшем компенсировать свои покупки по карте, приобретать билеты или бронировать проживание в отелях на портале travel.open.ru, а также приобретать эксклюзивные продукты и услуги в магазине впечатлений "Спартака".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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