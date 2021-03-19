Самарскому пивовару присудили штраф в 250 тыс. руб. за уклонение от налогов на 62 млн

В Красноярском районном суде вынесен приговор 54-летнему владельцу ООО "Городцовское пиво" Сергею Шумскому, признанному виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

По версии следствия, которую озвучивала при передаче уголовного дела в суд пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области, с 2017 по 2018 г. Шумский не заплатил акцизы на общую сумму более 62 млн рублей.

Для этого он внес в налоговые декларации ложные сведения об объемах произведенного и реализованного товара.

Данное уголовное дело поступило в Красноярский районный суд 2 марта 2020 года. Процесс вела судья Наталья Тремасова.

Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс в суде, приговор по данному уголовному делу был оглашен 24 февраля. Сергей Шумский был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорен к штрафу в размере 250 тыс. рублей. Также суд частично удовлетворил гражданский иск прокурора — Шумский должен будет возместить УФНС России по Самарской области ущерба в сумме 61,8 млн рублей.

Данный приговор был обжалован самим подсудимым и его адвокатом, апелляционное представление подал на него и представитель прокуратуры. Их жалобы будет рассматривать апелляционная инстанция Самарского областного суда, куда они еще не поступили.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Городцовское пиво" с уставным капиталом 10 тыс. руб. было создано в 2014 г. и зарегистрировано в Самаре на ул. Подшипниковой, 8. Баланс компании по состоянию на 2016 г. (более поздние данные не раскрываются) — 17 млн руб., выручка — 2,57 млн, а чистая прибыль — 1,24 млн рублей. Единственным учредителем выступал Сергей Шумский. Сейчас компания находится в процессе банкротства. Известно, что пивзавод был полностью автоматизирован и имел производительность 24 тонны в сутки.

Также Шумский с 2019 г. является директором самарского ООО "Эль хаус", специализирующегося на оптовой торговле пивом и показавшего в 2018 г. выручку в 112 млн рублей. Одним из совладельцев общества выступает Сергей Мухортов, который ранее владел ЧОП "Никон" совместно с Ольгой Воропаевой — дочерью депутата Самарской губернской думы Виктором Воропаевым.

Кроме того, Шумский выступает совладельцем ООО "Горизонт", также специализирующегося оптовой торговлей пивом. В 2016 выручка компании составила 110 млн руб. (более поздних данных не раскрывается).

В 2010–2017 гг. Шумский владел ООО "Стандарт-2010" (торговля розничная пивом в специализированных магазинах), по официальным данным, выручившего в 2015 г. 196 млн рублей.