Клиенты банка "Открытие" из сегмента МСБ смогут оплачивать топливо онлайн на 7000 АЗС

Предприниматели — клиенты "Открытия" получили возможность оплачивать топливо онлайн на 7000 АЗС по всей России. Кроме того, им доступна скидка на топливо до 30% по бизнес-картам Visa.
Число АЗС, где клиенты банка могут оплачивать бензин онлайн, увеличено с 4500 до 7000. Такой сервис предоставляется в рамках совместного проекта банка "Открытие" и онлайн-платформы оплаты топлива на АЗС Benzuber. В период пандемии проект стал одной из мер поддержки малого и среднего бизнеса. Клиентам предоставляется скидка на топливо в размере до 30% при оплате бизнес-картой Visa, включающая фактическую скидку в момент оплаты в мобильном приложении Benzuber, кэшбэк 5% за оплату бизнес-картой Visa в АЗС от банка, а также возврат НДС.
Проект был позитивно воспринят клиентами не только из-за существенной экономии на одной из ключевых статей расходов бизнеса, но и благодаря качеству сервиса. Документы для возврата НДС выгружаются в приложение, что позволят снизить затраты на ведение бухгалтерии, а сам процесс заправки стал комфортным для водителя: достаточно выбрать ближайшую АЗС на онлайн-карте и осуществить бесконтактную заправку. При этом количество АЗС в рамках проекта постоянно расчет.
"Бизнес-карта стала незаменимым инструментом для управления денежными потоками и минимизации бизнес-расходов. Проект с Benzuber позволил банку предоставить клиентам не только комфортный сервис, но и реальную финансовую выгоду — скидку на топливо до 30%. Учитывая, что собственная программа лояльности банка включает кэшбэк до 5% на оплату в АЗС, предложение стало практически уникальным. Благодаря отличным результатам, мы приняли решение о продлении действия предложения для клиентов до 30 июня 2021 года", — поделился опытом Тимур Бедрединов, руководитель Центра развития карточного бизнеса банка "Открытие".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.