"Крыльев Советов" обыграли "Динамо-Брянск" — 2:0

В субботу, 20 марта, футболисты "Крыльев Советов" на выезде обыграли "Динамо-Брянск" — 2:0.
Первый тайм закончился ничьей. Во втором тайме Голенков и Сергеев забили два гола.
Следующий матч самарцы проведут 24 марта на своем поле.
В субботу, 20 марта, футболисты "Крыльев Советов" на выезде обыграли "Динамо-Брянск" — 2:0.
Первый тайм закончился ничьей. Во втором тайме Голенков и Сергеев забили два гола.
Следующий матч самарцы проведут 24 марта на своем поле.
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