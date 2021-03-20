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Футбол Спорт

"Крыльев Советов" обыграли "Динамо-Брянск" — 2:0

БРЯНСК. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 марта, футболисты "Крыльев Советов" на выезде обыграли "Динамо-Брянск" — 2:0.

Фото: kc-camapa.ru

Первый тайм закончился ничьей. Во втором тайме Голенков и Сергеев забили два гола.

Следующий матч самарцы проведут 24 марта на своем поле.

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