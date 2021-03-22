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Индекс RSBI: деловая активность бизнеса вышла в зону роста

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно Индексу RSBI, впервые с февраля прошлого года деловая активность малого и среднего бизнеса вышла в зону роста и составила 51,6 пункта, чему способствовало движение вверх всех компонент индекса: продаж, кадров, инвестиций и кредитов.

Продажи и кадры увеличились за счет высоких ожиданий на ближайшие три месяца. Кредиты и инвестиции, напротив, выросли на увеличении фактических значений и продолжают удерживаться вблизи рекордно высоких исторических показателей. Продажи хоть и продемонстрировали рост, однако они все еще остаются в зоне снижения.

"Февральский рост всех компонент Индекса RSBI привел к лучшим за последний год показателям и вывел их на докризисные уровни — деловые настроения бизнеса, наконец, вышли в зону роста. Однако, несмотря на явное оживление деловой активности и позитивные ожидания, фактические продажи малого и среднего бизнеса, а также микробизнеса все еще отстают от других компонент и остаются низкими из-за частичного сохранения эпидемиологических ограничений и неполного восстановления потребительской активности, особенно в сфере услуг и торговли — рост продаж в прошлом месяце отметили только 11% предпринимателей, при этом 53% заявили о снижении выручки. Анализ данных февраля говорит о том, что пока только средний бизнес имеет относительно высокий темп роста и выхода на докризисный уровень по выручке: 20% опрошенных в этой категории отметили увеличение продаж, а 44% ожидают их рост в ближайшие месяцы. В целом Индекс фиксирует позитивные ожидания бизнеса, однако, на восстановление докризисных показателей в части продаж потребуется время", — сказал Кирилл Тихонов, вице-президент — директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ.

"Ровно год понадобился малому и среднему бизнесу, чтобы его деловая активность, измеряемая нашим, совместным с ПСБ, индексом RSBI, снова превысила отметку в 50 пунктов, что является показателем роста. Учитывая глубину падения индекса в результате пандемии и вынужденных ограничительных мер, а минимальное значение было зафиксировано в апреле 2020 года, текущее значение в 51,6 п. является, без преувеличения, прекрасным результатом. Безусловно, до полного восстановления докризисной экономической ситуации предстоит пройти ещё долгий путь, но то, что путь, которым мы идём, правильный, подтверждается видимыми улучшениями, которые в том числе фиксирует и наш индекс. Например, по сравнению с январём 2021 года компонента Кадры показывает рост. Вместе с тем, несмотря на рост и компоненты Продаж, она пока единственная не достигла знакового показателя 50 п. Между тем именно эта компонента отражает успешность и доходность бизнеса, и при её низких значениях бизнесу сложнее генерировать прибыль, что является непременным условием существования самого бизнеса", — отметил Александр Калинин, президент "Опоры России".

Основные тренды

Компонента Продаж выросла, хоть и незначительно, оставшись в зоне снижения, за счет высоких ожиданий респондентов на ближайшие три месяца, так количество предпринимателей, кто рассчитывает на увеличение продаж в будущем составило 31% от всех опрошенных, а это улучшение январского показателя на 12%.

Фактический рост продаж отметили лишь 11% МСБ, что на 6% ниже, чем месяцем ранее. Количество бизнесменов, заявивших о снижении выручки, составило 53%, и это ухудшение на 7% по сравнению с прошлым месяцем.

Компонента Кадры вышла в зону роста, а ее положительная динамика была обеспечена за счет оптимистичных ожиданий — прием новых сотрудников планируют 19% опрошенных предпринимателей против 16% в январе. При этом количество тех, кто будет в ближайшие три месяца сокращать персонал, осталось неизменным и составило 8% от всех опрошенных.

Фактические же показатели также остались практически без изменений: новых сотрудников приняли на работу 10% опрошенных, сократили персонал 17% респондентов.

Компонента Инвестиций выросла и оказалась вблизи рекордно высоких значений. О фактическом расширении бизнеса сообщили 22% предпринимателей, а о сокращении — лишь 15%. Эти показатели практически сопоставимы с данными января — это лучший результат с начала коронакризиса. Увеличивать инвестиции в компанию в ближайшие три месяца при этом планируют 30% респондентов против 7% тех, кто будет их сокращать.

Компонента Кредиты демонстрирует рекордно высокие значения четвертый месяц подряд, в феврале она выросла до нового исторического максимума за счет роста количества тех предпринимателей, кто получил кредит в отчетном периоде, а также тех, у кого он уже есть. В результате доля удовлетворенного спроса по кредитам выросла до 32% — и это абсолютный рекорд за все время проведения исследований. При этом количество тех, кому кредит не был одобрен, и тех, кто не пытался его получить, осталось на уровне прошлого месяца.

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1789 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. — снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.

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