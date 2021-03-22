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Финансы Экономика и бизнес

В Самарской области ЦБ РФ обнаружил 19 нелегальных финансовых компаний

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Центральный Банк России в 2020 г. в Самарской области выявил 19 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности: 16 "черных" кредиторов и три финансовые пирамиды.

Они не состояли в государственных реестрах Банка России, а значит, не имели права выдавать займы и привлекать средства граждан. Информация об этих фирмах передана в правоохранительные органы.

"Черные" кредиторы чаще всего маскировались под легальных участников финансового рынка или прикрывались различными формами предпринимательской деятельности. Например, сетью комиссионных магазинов, которые фактически выдают потребительские займы под залог имущества, хотя не имеют права этого делать.

Финансовые пирамиды в последнее время преимущественно действуют в форме Интернет-проектов и рекламируют себя с помощью популярных блогеров. Главные признаки финансовой пирамиды — обещание высокого гарантированного дохода, необходимость привлечь в проект друзей и знакомых. 

Гид потребителя

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