Клиенты ВТБ поддержали бонусами очистку водоемов в 32 городах России

Во Всемирный день воды, отмечаемый 22 марта, ВТБ подводит промежуточные итоги сотрудничества банка и проекта "Миссия: чистая вода", которое началось в июне 2020 года. Более чем за полгода были очищены водные объекты в 32 городах из 6 федеральных округов России. Общая протяженность прибрежных территорий, которые были очищены волонтерами от мусора при бонусной поддержке клиентов ВТБ, составила 113 км — это сопоставимо с длиной реки Истры в Подмосковье от истока до устья.

Всего с момента старта сотрудничества в июне 2020 года более 2,2 тыс. участников программы лояльности ВТБ "Мультибонус" перечислили накопленные бонусы, мили и бонусные рубли на поддержку проекта. Они сделали 4,5 тыс. пожертвований, многие клиенты также оформили подписку на регулярные отчисления. Всего клиенты ВТБ направили на проект по очистке водоемов порядка 800 тыс. рублей.

При поддержке клиентов ВТБ мероприятия по очистке водных объектов прошли в 32 городах из 6 федеральных округов. В уборке участвовало более 600 волонтеров и сторонников проекта "Миссия чистая вода", которые собрали с прибрежных зон более 13 тыс. мешков с мусором, а также почти 500 автошин и тонны крупногабаритного мусора. Всего волонтеры очистили от мусора 113 км прибережных зон, в том числе Таганрогского залива в Ростовской области и Матырского водохранилища в Липецкой области, рек Якоби в Иркутске, Волхова в Ленинградской области, Оби в Сибири и Дона в Воронежской области. Во время уборки на площадках был организован раздельный сбор мусора, и часть собранных отходов отправились на вторичную переработку.

Также в рамках проекта организован мониторинг 28 водных объектов — экоактивисты ведут регулярный поиск несанкционированных свалок возле водоемов, проверяют сигналы о нарушениях от местных жителей и организуют уборку прибрежной территории. Кроме того, участники проекта уже провели 21 экспертизу проб воды и по ее итогам направили запросы в профильные органы, если качество воды не соответствовало нормам.

"ВТБ активно поддерживает экологические проекты и помогает клиентам способствовать их реализации. Участники программы лояльности "Мультибонус" могут за бонусную валюту купить экотовары, посадить деревья в рамках проекта "Подари лес другу!" или поддержать проект "Миссия: Чистая вода", направленный на очистку 146 водоемов по всей России и мониторинг качества воды в них. Мы даем клиентам возможность присоединиться к экологическим мероприятиям, направляя бонусы на поддержку волонтеров, утилизацию мусора или восстановление лесов. И сегодня, во Всемирный день водных ресурсов, призываем всех неравнодушных принять участие в очистке наших водоемов — лично или поддержав проект "Миссия: Чистая вода", — комментирует Роман Синенко, руководитель программы лояльности "Мультибонус" ВТБ.

"Совместно с банком ВТБ и Mastercard нам удалось создать простую и понятную модель поддержки экологических инициатив в сфере сохранения российских водоемов, ориентированную на прозрачность и конкретный результат. Мы чувствуем свою ответственность за каждый рубль, который клиенты банка направили на поддержку проекта, и сделаем все возможное, чтобы оправдывать их ожидания. Вовлечение общественности, работа на всех уровнях и открытость — наш приоритет, и мы благодарны всем, кто принимает участие в акциях по очистке водоемов, активно выступает в дискуссиях и жертвует на проект накопленные бонусы. В 2021 году мы надеемся привлечь еще больше людей к этой важной для природы работе и приглашаем всех стать часть нашей команды", — добавляет Давид Дарчиев, руководитель направлений устойчивого развития и КСО ВООП.