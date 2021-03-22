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ВТБ Факторинг удвоил объем портфеля в Приволжском федеральном округе

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2020 года портфель уступленных денежных требований ВТБ Факторинг в Приволжском федеральном округе (ПФО) удвоился и превысил 37 млрд рублей. При этом доля рынка компании в регионе увеличилась почти на треть — с 33,4% до 44,5%. Лидерами в регионе по полученному финансированию стали отрасли машиностроения и добычи полезных ископаемых.

"ВТБ Факторинг — лидер рынка в Приволжском федеральном округе с долей более 44%. Мы являемся ключевым провайдером факторинговых услуг в регионе и обеспечили две трети суммарного роста регионального рынка, который в 2020 году превысил 66%. Наибольшая доля сделок в нашем портфеле традиционно приходится на безрегрессный факторинг и программы финансирования поставщиков крупнейших предприятий Приволжского федерального округа", — комментирует Шамиль Гиндуллин, вице-президент, директор дирекции продаж "Поволжье" ВТБ Факторинг.

В 2020 году ВТБ Факторинг была преобразована в Группу компаний, в которую вошли компании "АБФ Финанс" и "АБЛ Трейд". Суммарный портфель ВТБ Факторинг вырос на 32% и превысил 335 млрд рублей, доля рынка компании составляет 30%. При этом объём выплаченного финансирования увеличился пропорционально росту портфеля до 944 млрд рублей. В течение прошлого года клиентами ВТБ Факторинг стали 514 организаций, компания профинансировала около 800 поставщиков и подрядчиков крупного и среднего бизнеса, участвующих в комплексных программах финансирования Supply Chain Finance (SCF).

Факторинг — комплекс услуг для компаний, которые реализуют, закупают продукцию или услуги с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью, а также запасами и складом готовой продукции. Представительства ВТБ Факторинг в Приволжском федеральном округе находятся в Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Перми и Самаре.

ВТБ Факторинг (ГК) — дочерняя компания банка ВТБ — оказывает полный комплекс факторинговых услуг с 2009 года через собственные представительства в 15 регионах страны и сеть отделений банка ВТБ. Группа компаний ВТБ Факторинг включает компании АБФ Финанс, АБЛ Трейд и совместные предприятия в рамках партнерской модели построения бизнеса Группы ВТБ. Лидер рынка факторинга с 2011 года. По итогам 2020 года объем предоставленного финансирования достиг одного триллиона рублей. Портфель ВТБ Факторинг превысил 335 млрд рублей, рыночная доля составила 30%. Компания входит в состав крупнейшего международного факторингового объединения FCI, а также Ассоциации факторинговых компаний России.

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