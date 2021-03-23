Речная перевозка самарцев в летнюю навигацию обойдется в 43,7 млн рублей

Министерство транспорта Самарской области определилось с подрядчиком, который окажет услуги по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования на территории Самарской области в навигационный период в акватории Саратовского водохранилища.

На аукцион была подана единственная заявка. Ее признали соответствующей требованиям и документации. Победителем стало ООО "Самарское речное пассажирское предприятие". Оно предложило услуги за начальную стоимость — 43,7 млн рублей.

Компания будет осуществлять перевозки по маршрутам (с Речного вокзала):

Самара — с. Рождествено (протяженность 6 км);

Самара — с. Зольное (протяженность 52 км);

Самара — Винновка (с. Осиновка) (протяженность 33 км).

Контракт рассчитан до 31 августа 2021 года.