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Транспорт Транспорт и связь

Речная перевозка самарцев в летнюю навигацию обойдется в 43,7 млн рублей

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта Самарской области определилось с подрядчиком, который окажет услуги по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования на территории Самарской области в навигационный период в акватории Саратовского водохранилища.

На аукцион была подана единственная заявка. Ее признали соответствующей требованиям и документации. Победителем стало ООО "Самарское речное пассажирское предприятие". Оно предложило услуги за начальную стоимость — 43,7 млн рублей.

Компания будет осуществлять перевозки по маршрутам (с Речного вокзала):

  • Самара — с. Рождествено (протяженность 6 км);
  • Самара — с. Зольное (протяженность 52 км);
  • Самара — Винновка (с. Осиновка) (протяженность 33 км).

Контракт рассчитан до 31 августа 2021 года.

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