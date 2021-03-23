В России стартует экспедиция "Инновационная Россия 2021"

2 апреля начинается экспедиция "Инновационная Россия 2021" — это ключевое событие для развития инновационной экосистемы России. Инвесторы и представители венчурного рынка проедут через всю страну от Сахалина до Калининграда и от Мурманска до Сочи, чтобы познакомиться с основателями стартапов, инвесторами, бизнес-сообществами, институтами развития и из первых уст узнать, как в регионах рождаются международные стартапы. Экспедиция соберет лучшие практики по развитию региональных инновационных экосистем. В Самарской области партнером экспедиции выступает Региональный центр инноваций StartupSamara.
Участники Экспедиции проведут 85 мероприятий для более чем 1000 стартапов и предпринимателей, встретятся с руководителями 40 регионов, посетят 120 технопарков, бизнес-инкубаторов и объектов инновационной инфраструктуры, познакомятся с местными бизнес-сообществами и инвесторами. Экспедиция найдет и продемонстрирует лучшие практики и точки роста в развитии региональных инновационных экосистем.
Экспедиция пройдет в 2 этапа. Первый стартует весной 2021 года, команда проедет более 10 000 км с востока на запад, чтобы собрать данные о стартап-экосистемах и создать полную картину того, как сегодня выглядит Инновационная Россия. Второй этап пройдет осенью 2021 года, команда экспедиции проедет по регионам европейской части России с севера на юг.
В рамках экспедиции пройдут:
- Мероприятия для стартапов и инвесторов о привлечении инвестиций и возможностях государственной поддержки технологических разработок.
- Исследования объектов региональных инновационных экосистем для выявления лучших практик и точек роста.
- Интервью с представителями власти для обсуждения планов развития экосистемы.
- Круглые столы с инвесторами, топ-менеджерами крупных компаний и лидерами бизнес-сообществ о проблемах и точках роста в регионе.
- Стратегические сессии по вопросам развития региональной экосистемы технологического предпринимательства и национальной технологической инициативы с представителями власти, инновационной инфраструктуры региона, инвесторами, предпринимателями, представителями корпораций и университетов.
Команда проведет камеральную работу с полученными данными и знаниями, то есть структурирует их, проведет анализ и сделает выводы.
Итогом научно-практической экспедиции "Инновационная Россия" станет большое исследование, результаты которого будут презентованы на финальном мероприятии в Санкт-Петербурге в ноябре 2021 года, где соберутся участники венчурного рынка и СМИ. Презентация пройдет при поддержке крупнейших российских инвестиционных сообществ и фондов.
Экспедицию возглавят:
- Сергей Богданов — основатель и CEO YellowRockets, управляющий партнер венчурного фонда YellowRockets, сооснователь международного саммита инвесторов ранних стадий VOX ANGELIS.
- Алексей Маликов — основатель фонда A&A Capital, предприниматель с 12-летним опытом, основатель компаний "Самоспас" и "Вентопро".
Экспедиция организована компанией YellowRockets и фондом A&A Capital. Партнерами экспедиции выступают Национальная технологическая инициатива, Технопарк Сколково и Open Innovations Startup Tour, Business Priority фонда Росконгресс, Фонд содействия инновациям, ФРИИ, VEB Ventures и Дальневосточный фонд высоких технологий.
Последние комментарии
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Всё написали, кроме того как называется приложение
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Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.