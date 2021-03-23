В России стартует экспедиция "Инновационная Россия 2021"

2 апреля начинается экспедиция "Инновационная Россия 2021" — это ключевое событие для развития инновационной экосистемы России. Инвесторы и представители венчурного рынка проедут через всю страну от Сахалина до Калининграда и от Мурманска до Сочи, чтобы познакомиться с основателями стартапов, инвесторами, бизнес-сообществами, институтами развития и из первых уст узнать, как в регионах рождаются международные стартапы. Экспедиция соберет лучшие практики по развитию региональных инновационных экосистем. В Самарской области партнером экспедиции выступает Региональный центр инноваций StartupSamara.

Участники Экспедиции проведут 85 мероприятий для более чем 1000 стартапов и предпринимателей, встретятся с руководителями 40 регионов, посетят 120 технопарков, бизнес-инкубаторов и объектов инновационной инфраструктуры, познакомятся с местными бизнес-сообществами и инвесторами. Экспедиция найдет и продемонстрирует лучшие практики и точки роста в развитии региональных инновационных экосистем.

Экспедиция пройдет в 2 этапа. Первый стартует весной 2021 года, команда проедет более 10 000 км с востока на запад, чтобы собрать данные о стартап-экосистемах и создать полную картину того, как сегодня выглядит Инновационная Россия. Второй этап пройдет осенью 2021 года, команда экспедиции проедет по регионам европейской части России с севера на юг.

В рамках экспедиции пройдут:

Мероприятия для стартапов и инвесторов о привлечении инвестиций и возможностях государственной поддержки технологических разработок.

Исследования объектов региональных инновационных экосистем для выявления лучших практик и точек роста.

Интервью с представителями власти для обсуждения планов развития экосистемы.

Круглые столы с инвесторами, топ-менеджерами крупных компаний и лидерами бизнес-сообществ о проблемах и точках роста в регионе.

Стратегические сессии по вопросам развития региональной экосистемы технологического предпринимательства и национальной технологической инициативы с представителями власти, инновационной инфраструктуры региона, инвесторами, предпринимателями, представителями корпораций и университетов.

Команда проведет камеральную работу с полученными данными и знаниями, то есть структурирует их, проведет анализ и сделает выводы.

Итогом научно-практической экспедиции "Инновационная Россия" станет большое исследование, результаты которого будут презентованы на финальном мероприятии в Санкт-Петербурге в ноябре 2021 года, где соберутся участники венчурного рынка и СМИ. Презентация пройдет при поддержке крупнейших российских инвестиционных сообществ и фондов.

Экспедицию возглавят:

Сергей Богданов — основатель и CEO YellowRockets, управляющий партнер венчурного фонда YellowRockets, сооснователь международного саммита инвесторов ранних стадий VOX ANGELIS.

Алексей Маликов — основатель фонда A&A Capital, предприниматель с 12-летним опытом, основатель компаний "Самоспас" и "Вентопро".

Экспедиция организована компанией YellowRockets и фондом A&A Capital. Партнерами экспедиции выступают Национальная технологическая инициатива, Технопарк Сколково и Open Innovations Startup Tour, Business Priority фонда Росконгресс, Фонд содействия инновациям, ФРИИ, VEB Ventures и Дальневосточный фонд высоких технологий.