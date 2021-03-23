16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Реконструкцией канализации в Нефтегорске займется "СамРЭК-Эксплуатация" Речная перевозка самарцев в летнюю навигацию обойдется в 43,7 млн рублей В Самарской области ЦБ РФ обнаружил 19 нелегальных финансовых компаний Владельцы квартир в отеле Lotte оформляют свои права через суд Нового директора самарского филиала "Нестле" прислали из Швейцарии

Экономика и бизнес

В России стартует экспедиция "Инновационная Россия 2021"

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

2 апреля начинается экспедиция "Инновационная Россия 2021" — это ключевое событие для развития инновационной экосистемы России. Инвесторы и представители венчурного рынка проедут через всю страну от Сахалина до Калининграда и от Мурманска до Сочи, чтобы познакомиться с основателями стартапов, инвесторами, бизнес-сообществами, институтами развития и из первых уст узнать, как в регионах рождаются международные стартапы. Экспедиция соберет лучшие практики по развитию региональных инновационных экосистем. В Самарской области партнером экспедиции выступает Региональный центр инноваций StartupSamara.

Участники Экспедиции проведут 85 мероприятий для более чем 1000 стартапов и предпринимателей, встретятся с руководителями 40 регионов, посетят 120 технопарков, бизнес-инкубаторов и объектов инновационной инфраструктуры, познакомятся с местными бизнес-сообществами и инвесторами. Экспедиция найдет и продемонстрирует лучшие практики и точки роста в развитии региональных инновационных экосистем.

Экспедиция пройдет в 2 этапа. Первый стартует весной 2021 года, команда проедет более 10 000 км с востока на запад, чтобы собрать данные о стартап-экосистемах и создать полную картину того, как сегодня выглядит Инновационная Россия. Второй этап пройдет осенью 2021 года, команда экспедиции проедет по регионам европейской части России с севера на юг.

В рамках экспедиции пройдут:

  • Мероприятия для стартапов и инвесторов о привлечении инвестиций и возможностях государственной поддержки технологических разработок.
  • Исследования объектов региональных инновационных экосистем для выявления лучших практик и точек роста.
  • Интервью с представителями власти для обсуждения планов развития экосистемы.
  • Круглые столы с инвесторами, топ-менеджерами крупных компаний и лидерами бизнес-сообществ о проблемах и точках роста в регионе.
  • Стратегические сессии по вопросам развития региональной экосистемы технологического предпринимательства и национальной технологической инициативы с представителями власти, инновационной инфраструктуры региона, инвесторами, предпринимателями, представителями корпораций и университетов.

Команда проведет камеральную работу с полученными данными и знаниями, то есть структурирует их, проведет анализ и сделает выводы.

Итогом научно-практической экспедиции "Инновационная Россия" станет большое исследование, результаты которого будут презентованы на финальном мероприятии в Санкт-Петербурге в ноябре 2021 года, где соберутся участники венчурного рынка и СМИ. Презентация пройдет при поддержке крупнейших российских инвестиционных сообществ и фондов.

Экспедицию возглавят:

  • Сергей Богданов — основатель и CEO YellowRockets, управляющий партнер венчурного фонда YellowRockets, сооснователь международного саммита инвесторов ранних стадий VOX ANGELIS.
  • Алексей Маликов — основатель фонда A&A Capital, предприниматель с 12-летним опытом, основатель компаний "Самоспас" и "Вентопро".

Экспедиция организована компанией YellowRockets и фондом A&A Capital. Партнерами экспедиции выступают Национальная технологическая инициатива, Технопарк Сколково и Open Innovations Startup Tour, Business Priority фонда Росконгресс, Фонд содействия инновациям, ФРИИ, VEB Ventures и Дальневосточный фонд высоких технологий.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №19

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

На конференции НСКВ - Самара обсудили тренды корпоративной социальной ответственности в условиях пандемии

На конференции НСКВ - Самара обсудили тренды корпоративной социальной ответственности в условиях пандемии

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4