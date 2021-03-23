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Центральный офис Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" начнет работу по новому адресу

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 29 марта центральный офис Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" откроется в новом месте. Условия обслуживания для клиентов не изменятся.

Центральный офис Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк", расположенный в настоящее время по адресу: 443011, г. Самара, ул. Академика Платонова, д. 10, изменит свое местонахождение. С 29 марта 2021 года обслуживание клиентов будет осуществляться по адресу: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 207.

Порядок, условия и график обслуживания клиентов остаются без изменений.

Для получения дополнительной информации клиенты офиса могут обратиться по телефонам: 8 (8463) 39-24-06 или 8-800-100-0-100.

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