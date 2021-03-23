В регионе установили нормативы дохода от личных подсобных хозяйств

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Региональные власти прорабатывают вопрос поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. В частности, утверждены нормативы чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции на 2021 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Самарской области.