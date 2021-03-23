В регионе установили нормативы дохода от личных подсобных хозяйств

Региональные власти прорабатывают вопрос поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. В частности, утверждены нормативы чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции на 2021 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Самарской области.
Нормативы утверждены в соответствии с законом "О социальной помощи в Самарской области" для расчета доходов от продажи фермерской продукции жителей (семей или одиноко проживающих граждан), претендующих на социальную поддержку.
Нормативы (в год):
- доход от одной коровы молочного направления — 36799 рублей;
- от одной козы — 10596 рублей;
- от одной сельскохозяйственной птицы — 40 рублей;
- от одной пчелосемьи — 7769 рублей;
- от продукции растениеводства, полученной с земельного участка площадью 1 сотка — 74 рубля;
- от продукции растениеводства с участка площадью 1 кв. м, используемого под теплицу для выращивания овощей в закрытом грунте — 419 рублей.