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Футбол Спорт

Чистые активы "Крылья Советов" остаются отрицательными

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Чистые активы АО ПФК "Крылья Советов" по итогам 2020 г. остаются отрицательными и составляют -85,3 млн рублей. Такие данные раскрыты в результатах обязательного аудита, опубликованных на Федресурсе.

В 2019 г. величина чистых активов также имела отрицательное значение -215,6 млн руб., а в 2018 г. она составляла -371,2 млн рублей.

Напомним, в марте прошлого года Счетная палата Самарской области указывала, что отрицательная стоимость чистых активов, фиксировавшася в клубе на протяжении четырех лет, согласно ст. 7 федерального закона "О налоговых органах РФ", может привести к принудительной ликвидации клуба.

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