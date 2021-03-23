Чистые активы "Крылья Советов" остаются отрицательными

Чистые активы АО ПФК "Крылья Советов" по итогам 2020 г. остаются отрицательными и составляют -85,3 млн рублей. Такие данные раскрыты в результатах обязательного аудита, опубликованных на Федресурсе.

В 2019 г. величина чистых активов также имела отрицательное значение -215,6 млн руб., а в 2018 г. она составляла -371,2 млн рублей.

Напомним, в марте прошлого года Счетная палата Самарской области указывала, что отрицательная стоимость чистых активов, фиксировавшася в клубе на протяжении четырех лет, согласно ст. 7 федерального закона "О налоговых органах РФ", может привести к принудительной ликвидации клуба.