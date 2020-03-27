Счетная палата: бюджетные вложения в "Крылья Советов" неэффективны

Счетная палата Самарской области сделала вывод о неэффективности использования средств регионального бюджета на поддержку ФК "Крылья Советов".
"Невысокий уровень достижений клуба и их нестабильность свидетельствуют о неэффективности бюджетных вложений в развитие клуба", — говорится в отчете Счетной палаты по итогам работы в 2019 году.
Такой вывод был сделан по результатам проверки Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области за 2017-2019 годы.
Аудиторы отмечают, что несмотря на обозначенную руководством страны и региона
тенденцию к снижению объемов господдержки профессионального спорта, 80% от общего объема доходов "Крыльев" составляют поступления из бюджета.
"Ежегодно проводимая министерством спорта работа по привлечению спонсоров и инвесторов в развитие профессионального спорта не принесла желаемого результата, и вместо сокращения расходов бюджетных средств на финансирование профессионального спорта наблюдается их постоянный рост", — констатируют в Счетной палате.
При этом основная часть субсидий направляется на зарплаты и выплаты спортсменам и тренерам — более 70%.
"ПФК "Крылья Советов" на протяжении четырех лет имеет отрицательное значение стоимости чистых активов, при этом предпринятые клубом меры по увеличению актива баланса привели к увеличению отрицательной стоимости чистых активов, что согласно ст. 7 Федерального Закона "О налоговых органах РФ" может привести к принудительной ликвидации клуба", — предупреждают аудиторы.
Также установлено, что клуб выплачивал премий игрокам, не заявленным на матч, в размере 2,9 млн рублей.
При этом, по мнению Счетной палаты, министерство спорта, предоставляя субсидию на финансирование ФК "Крылья Советов", не имеет возможности осуществлять контроль за использованием средств.