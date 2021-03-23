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Преступления Происшествия

В Самаре задержали подозреваемого в серии разбоев

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре при силовой поддержке бойцов спецподразделения "СОБР" задержали подозреваемого серии разбоев, находившегося в федеральном розыске.

По данным регионального ГУ МВД России, 31-летнего местного жителя обнаружили в квартире в Кировском районе. Когда правоохранители заблокировали мужчину, он укрылся за железной дверью и нанес себе травмы. Бойцы "СОБРа" оказали ему первую медицинскую помощь. Сейчас предполагаемый преступник отправлен под стражу на два месяца.

Напомним, неоднократно судимого самарца подозревали четырех разбойных нападений на магазины в Советском, Кировском, Промышленном и Железнодорожном районах Самары и грабеже, совершенном в Куйбышевском районе. Все преступления были совершены с ноября 2020 по март 2021 года.

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