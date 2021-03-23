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ВСК показала рост активов и капитала в 2020 году

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Группа ВСК подвела итоги деятельности за 2020 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Активы Группы, по данным консолидированной отчетности, выросли более чем на 2,7% до 159 млрд рублей. Положительная динамика капитала составила 6,6%, до 33,3 млрд рублей.

Сборы Группы остались на уровне 2019 года и составили 90,9 млрд рублей. Наилучшую позитивную динамику показал портфель ДМС (темп роста 28,6%) и каско физических лиц (темп роста 6,2%). Значительный вклад внесли такие виды страхования, как автокаско (сборы превысили 23,8 млрд рублей), ОСАГО (сборы достигли 21,6 млрд рублей), страхование от несчастных случаев и болезней (сборы превысили 12 млрд рублей).

"Группа ВСК сохранила свои позиции в топ-10 страховых компаний России, несмотря на вызовы пандемии. Стоит отметить и значительный рост портфеля ДМС на фоне сокращающегося рынка медицинского страхования. Драйверами стабильности стали несколько стратегически важных для компании решений. Среди них, курс на цифровизацию и развитие дистанционных сервисов, которые способствовали удаленному взаимодействию с клиентами. Гибкие предложения в продуктовых линейках позволили привлечь новых пользователей и увеличить пролонгации. Команда ВСК показала готовность к изменениям в режиме работы и эффективному кросс-функциональному переходу в онлайн-формат коммуникации как с клиентами, так и с коллегами", — отметил Сергей Цикалюк, Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК.

Финансовая отчетность Группы прошла проверку аудиторской компании PwC, которая отметила полное соответствие содержащейся в ней информации международным стандартам.

Сегодня Группа ВСК объединяет САО "ВСК", ООО "ВСК-Линия жизни", СК "Интери", ООО "ВСК-Милосердие", ООО "БИН Страхование" и АО БГ "СИНХРО".

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