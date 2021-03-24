Руководитель блока корпоративного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Виктор Николаев назначен заместителем президента — председателя правления.

Виктор Николаев в статусе руководителя блока КИБ работает в банке "Открытие" с марта 2018. За три года возглавляемый им блок показал кратный рост всех показателей корпоративно-инвестиционного бизнеса: кредитный портфель вырос более чем на 1 трлн руб., пассивы — более чем на 500 млрд руб., активная клиентская база увеличилась на 1,7 тыс. юридических лиц, чистый операционный доход вырос более чем в 5 раз. Были перестроены кредитный и транзакционный процессы, внедрен целый ряд новых востребованных клиентами продуктов и сервисов, запущено единое клиентское покрытие, обеспечившее эффективное взаимодействие и синергию разных направлений.

В новой должности Виктор продолжит курировать крупный корпоративный бизнес, private banking и ряд дочерних компаний: УК "Открытие", "Открытие Брокер", "Открытый лизинг" и "Открытие Факторинг".

Виктор Николаев родился 16 апреля 1982 года. С отличием окончил государственный университет "Высшая школа экономики" по специальности "юриспруденция", кандидат экономических наук.

Прошел обучение по программам для руководителей Chicago Booth, UC Berkeley, IMD. Карьеру в финансовом секторе начал в 2003 году. С 2010 года работал в Сбербанке, где прошел путь от советника президента, председателя правления Сбербанка до руководителя департамента кредитования.