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Футбол Спорт

"Крылья Советов" обыграли "Нефтехимик" - 2:0

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 32-м туре ОЛИМП — Первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Металлурге" встречались с нижнекамским "Нефтехимиком" и одержали победу со счетом 2:0.

Счет в матче открыли самарцы на 10 минуте встречи. После навеса со штрафного Рикарду Алвеша, передачу к воротам Юрия Горшкова замкнул Никита Чернов — 1:0. На первой минуте второго тайма передачу Юрия Горшкова в касание замкнул Иван Сергеев — 2:0.

Иван Сергеев с 28 забитыми голами продолжает лидировать в гонке бомбардиров ОЛИМП — Первенства ФНЛ.

Богдан Овсянников провел свой четвертый матч за "Крылья" в первенстве ФНЛ, и, как в предыдущих матчах, оставил ворота самарцев в неприкосновенности. Всего ворота нашей команды оставались "сухими" 17 матчей в сезоне.

Выйдя на замену на 81 минуте встречи впервые после травмы сыграл Владислав Сарвели.

Дмитрий Кабутов получил предупреждение, которое стало для него четвертым в сезоне, и он пропустит следующую игру.

Все шесть матчей первенства и одна игра на кубок в этом году завершились победой "Крыльев".

Следующий матч "Крылья Советов" проведут во Владикавказе против "Алании". Игра 33-го тура состоится в воскресенье, 28 марта, в 17:00.

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