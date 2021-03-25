Банк "Открытие" стал победителем и лауреатом премии "Хрустальная гарнитура-2021" в восьми номинациях

Банк "Открытие" завоевал награды в восьми номинациях престижной международной премии "Хрустальная гарнитура-2021" для работников контактных центров и клиентского сервиса.

По результатам голосования профессионального жюри победителем в номинации "Лучший новый контакт-центр" признан Sky Office банка "Открытие", специализирующийся на обслуживании клиентов сегмента малого и среднего бизнеса. Также Sky Office был удостоен Высокой оценки жюри в номинации "Лучшее место для работы".

В номинации "Лучший коллектив по обслуживанию клиентов" победила команда банка "Открытие", поддерживающая ипотечных заемщиков.

Управляющий директор Департамента развития и поддержки клиентского сервиса Павел Митин победил в номинации "Лучший руководитель клиентского сервиса".

Жюри конкурса высоко оценило качества работы банка в социальных сетях и на специализированных интернет-ресурсах, что позволило "Открытию" победить в номинации "Лучший клиентский опыт в социальных сетях".

Банк "Открытие" также удостоен специальных наград жюри в номинациях "Самая эффективная практика клиентского управления" (COVID-19)", "Лучшая команда по работе с обратной связью, жалобами и претензиями", "Лучшая команда контроля и оценки качества".

Наталья Смирнова, старший вице-президент, руководитель блока клиентского сервиса банка "Открытие":

"Стандарты клиентского сервиса сегодня как никогда высоки, и тем ценнее для нас признание профессионального сообщества. Мы благодарим коллег по цеху за высокую оценку, а за командную работу — ребят из бизнес- и сервисных подразделений, PR/SMМ банка "Открытие". Коллеги, вы лучшие, спасибо! Но поздравить с победой я хотела бы клиентов компаний — участников этого конкурса. Потому что искренне надеюсь, что они видят наше стремление стать для них ближе, понятнее и удобнее, и благодаря нашим усилиям их жизнь становится чуть более предсказуемой и комфортной".

В сезоне 2020-2021 за "Хрустальную гарнитуру" боролись свыше 330 представителей индустрии контакт-центров и обслуживания клиентов из более чем ста компаний России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Украины.

Программа номинирования CСGuru Awards | Хрустальная Гарнитура®, учрежденная сообществом профессионалов Customer Contacts Guru (CCGuru), проводится ежегодно с 2005 года. Награды вручаются лидерам индустрии контактных центров и клиентского сервиса, телемаркетинга и телепродаж.