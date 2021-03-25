60 минут помощи планете: в МЕГЕ Самара пройдет акция #ЧасЗемли

Час — это много или мало для нашей огромной планеты? Каждый год при поддержке Всемирного фонда дикой природы WWF жители десятков стран по всему миру выключают свет, чтобы привлечь внимание к проблемам загрязнения и изменения климата, напомнить о необходимости беречь природу и показать: мы вместе, а значит, можем все.

МЕГА Самара по традиции присоединяется к акции "Час Земли". Вечером 27 марта гостей нашего торгового центра будет встречать символичная панда, которая расскажет про акцию, а самым внимательным подарит экологичные сувениры.

МЕГА призывает своих гостей, бизнес-партнеров и дружественные сообщества также поддержать эту акцию.

В 17.00 стартует интересная программа с выступлениями музыкантов, увлекательным квестом и мастер-классами, а ровно в 20.30 вместе нажмем кнопку на большом глобусе, которая приглушит свет внутри и снаружи МЕГИ. На 60 минут в МЕГЕ станет немного темнее, а настроение будет создавать инструментальная музыка от специальных гостей. Акцию поддерживают в том числе магазины в МЕГЕ, например H& M и Леруа Мерлен, которые приглушат свет в своих секциях.

Расписание мероприятий:

17.00 и 18.00 — мастер-класс по росписи экосумки-шопера

19.00 — семейный квест "Пятый элемент"

20.00 и 20.30 — выступление инструментального коллектива

20.30 — торжественный старт акции "Час Земли" и приглушение света.

Мероприятие проходит при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF России).

Подробности на mega.ru

Кроме того, приглашаем всех желающих посетить экологическую экспозицию ИКЕА и МЕГИ, расположенную на пересечении галерей возле траволатора Ашана. На экспозиции представлены товары ИКЕА, вдохновляющие на экологичный образ жизни, эко-привычки, а также примеры и результаты социальных активностей, направленных на поддержку людей и планеты.

Миссия компаний МЕГА и ИКЕА — изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей по всему миру. Эта миссия лежит в основе стратегии устойчивого развития "Да — людям и планете". Подробности на сайте www.ikea.com.

Тема экологичного подхода в МЕГЕ Самара применяется и в части технических, а также строительных и инженерных решений, способствующих в том числе сбережению ресурсов планеты. Еще в 1990 году британская компания BRE Global разработала метод оценки экологической эффективности зданий BREEAM, используемый по всему миру. Это своеобразная аттестация, в результате которой крупные здания, в том числе торговые центры, получают баллы по нескольким разделам, касающимся различных аспектов безопасности жизнедеятельности, влияния на окружающую среду и комфорта. Здание торгового центра МЕГА Самара успешно прошло аттестацию по методу BREEAM, в результате которой получило соответствующий сертификат.