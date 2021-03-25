16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Максим Симонов, Земский банк: Стоит задача расти по 10% в год Долг "Крыльев Советов" перед Газбанком выставлен на торги Самарское отделение Сбербанка возглавил Сергей Тютин Леушкин не смог уйти от ответственности за банкротство "Ак Банка" Земский банк возглавил Максим Симонов

Банки Финансы

Росбанк в течение 5 лет подряд удерживает позиции в топ-3 рейтинга самых надежных банков Forbes

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Росбанк вновь вошел в топ-3 ежегодного рейтинга самых надежных банков в России по версии журнала Forbes. По итогам 2020 года Росбанк сохранил 3-ю позицию в списке. Банк является единственным банком, который удерживает позиции в топ-3 рейтинга непрерывно с 2017 года.

Рейтинг составлен на основе данных по активам и другим первичным показателям, предоставленным Forbes рейтинговым агентством "Эксперт РА", а также учтены данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России.

В высшую, первую группу надежности вошли "дочки" иностранных банков и крупнейшие российские банки с рейтингами по международной шкале BBB и BBB– и рейтингом по национальной шкале AAA.

Полная версия рейтинга доступна по ссылке.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4