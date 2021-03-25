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ВТБ: спрос россиян на внутренний туризм вырос на 20%

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За первую неделю действия очередного этапа государственной программы субсидирования внутреннего туризма россияне существенно увеличили траты на путешествия по стране. Расходы клиентов компаний, которые обслуживаются в ВТБ в части эквайринга, на авиабилеты, туры, гостиницы и аренду авто составили 1,7 млрд рублей. Это на 22% больше, чем неделей ранее. При этом расходы на путешествия пока еще на четверть ниже, чем в допандемийном 2019 году.

Больше всего за первую неделю действия программы россияне потратили на бронирование авиабилетов и покупку туров — 1,45 млрд рублей. Это на четверть больше, чем неделей ранее, и почти вдвое превышает показатели аналогичного периода 2020 года, когда набирала силу пандемия. Между тем по сравнению с 2019 годом расходы на туры и авиабилеты упали на треть. Средний чек в этой категории снизился на 22% к 2019 году и составил почти 35 тыс. рублей.

На 8% — до 278 млн рублей — увеличились за неделю расходы россиян на бронирование российских гостиниц. При этом по сравнению с 2020 годом объем бронирований вырос на 66%, а с допандемийным 2019 годом — на 38%. При этом средний чек в отелях остался на уровне 2019 года и составил 6,5 тыс. рублей.

Значительно увеличился интерес россиян к аренде автомобилей: за неделю на эти цели было потрачено 7,5 млн рублей — на 80% больше, чем неделей ранее, вдвое больше, чем в 2019 году и почти втрое — чем в 2020 году. Средний чек в этой категории составил 9 тыс. рублей — почти вдвое меньше, чем годом ранее.

Наиболее заметно за неделю вырос спрос на путешествия в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, на курорты Минеральных вод, а также в Калининград и Нижний Новгород. Так, в Петербурге расходы россиян на туры, авиабилеты, гостиницы и аренду авто за неделю выросли на 26% к предыдущей неделе и превысили 50 млн рублей — это на две трети больше, чем в прошлом году, и на 14% выше показателя 2019 года.

Аналогичные траты в Сочи выросли вдвое к 2019 и 2020 году и на 15% — к предыдущей неделе и составили 66 млн рублей. На 16% за неделю, в два раза к 2019 году и в 2,7 раза к 2020 году, увеличились расходы россиян на путешествия в Калининград (10 млн рублей). На 31% за неделю в преддверии высокого сезона выросли траты на курортах Минвод — до 30 млн рублей (+62% к 2019 году и +84% — к 2020 году).

В целом по итогам марта расходы россиян на туризм превысили показатели 2020 года, однако на допандемийном уровне оборот туриндустрии пока не восстановился. Всего с начала весны на гостиницы, авиабилеты, туры и аренду автомобилей было потрачено 4,5 млрд рублей. Это на 29% больше, чем в марте 2020 года, и на 38% меньше, чем в марте доковидного 2019 года. В частности, спрос на авиабилеты и туры упал на 44% к 2019 году и вырос на 26% к 2020 году — до 3,7 млрд рублей. При этом оборот гостиничного сектора значительно увеличился — на 43% по отношению к 2020 году и на 35% — к допандемийному 2019 году и за месяц превысил 800 млн рублей. Расходы россиян на аренду авто также выросли: вдвое к 2020 году и на 18% к 2019 — и составили 15 млн рублей.

"Расходы россиян на путешествия в преддверии высокого сезона постепенно начинают восстанавливаться. Особенно заметный рост спроса мы видим в гостиничном сегменте и в категории аренды автомобилей — это говорит о том, что несмотря на смягчение въездных ограничений по ряду зарубежных туристических направлений, россияне все больше ориентируются именно на внутренний туризм. Росту популярности внутрироссийских направлений способствует программа субсидирования внутреннего туризма, в соответствии с которой россияне могут получить кешбэк за поездку — ее очередной этап стартовал 18 марта, и мы видим, что перед майскими праздниками и летним сезоном она пользуется спросом", — комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

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