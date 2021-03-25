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РГС Банк: 56% россиян, планирующих покупку автомобиля, воспользуются кредитом

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По результатам исследования* предпочтений автовладельцев, проведенного РГС Банком, большинство (56%) россиян, планирующих покупку авто, намереваются использовать кредитные средства. Оставшиеся 44% опрошенных собираются приобрести автомобиль на имеющиеся сбережения.

Из тех, кто планирует прибегнуть к заемным средствам, 36% опрошенных используют кредитные средства частично: 24% обратятся в банк за автокредитом, остальные 12% — за кредитом потребительским. Оформить машину полностью в кредит при этом собираются лишь 20% опрошенных: 14% оформят автокредит, 6% — кредит наличными.

Интересно, что молодые респонденты в возрасте 18-30 лет (24%) в большей степени склонны к оформлению кредита на полную сумму приобретаемого автомобиля по сравнению со старшим поколением (13% респондентов в категории 56+). Мужчины при этом чаще женщин (49% против 40%) планируют покупку автомобиля за счет собственных сбережений.

Большинство респондентов собираются взять кредит размером до 500 тыс. рублей — так ответили 59% потенциальных покупателей. Треть опрошенных (33%) оформят банковский заём от 500 тыс. до 1 млн рублей, 7% — на сумму 1-1,5 млн рублей и 1% — свыше 1,5 млн рублей.

Мужчины при этом готовы оформлять кредиты на большие суммы, чем женщины (0,5-1 млн рублей — 37% мужчин против 31% женщин, 1-1,5 млн — 12% мужчин против 6% женщин). А молодежь (18-30 лет) более склонна брать кредиты размером до 500 тыс. рублей (так ответили 64% респондентов).

При рассмотрении параметров кредита для респондентов наибольшее значение имеют низкая ставка (79%), отсутствие залога (46%) и обязательного требования к оформлению каско и других страховок (40%). Среди прочих факторов опрошенные обращают внимание минимальный пакет документов — этот параметр отметили почти треть респондентов (30%). Кроме этого, для россиян важны отсутствие первоначального взноса и требований к автомобилю — так ответили 18% и 21% респондентов соответственно.

Интересно, что для опрошенных 18-30 лет более серьезное значение имеет отсутствие первоначального взноса и требований к страхованию (по 26%), для россиян 31-45 лет важен минимальный пакет документов (38%), а для респондентов 31-55 лет — отсутствие залога. Возможность не оформлять каско наиболее значима для мужчин (45%), отсутствие первоначального взноса — для женщин (20%).

"На фоне продолжающегося роста цен на автомобили и привлекательных кредитных ставок многие покупатели предпочитают не откладывать приобретение личного транспорта на перспективу. А мы, в свою очередь, стараемся предложить максимально широкий спектр продуктовых решений, которые позволят удовлетворить любые запросы автовладельцев в финансировании. Сегодня в РГС Банке клиент может оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, на покупку авто у дилера и у частного лица, автокредит с остаточным платежом или кредит наличными на покупку транспорта. Ставка при этом стартует от 5,9% годовых в рублях", — отметила Марина Дембицкая, член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка.

*Источник информации: опрос россиян в возрасте 18+, география исследования — города России с населением более 100 тысяч человек; метод сбора данных — анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос; размер выборки — 1000 респондентов; данные — март 2021 года.

РГС Банк (ПАО "РГС Банк", ген. лиц. Банка России № 3073, основан в 1994 г.) — банк для автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса. Входит в группу банка "Открытие". Обладает кредитными рейтингами РА "Эксперт" на уровне "ruBBB". Является участником Системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации Региональных Банков, НАУФОР, ММВБ и др. www.rgsbank.ru

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