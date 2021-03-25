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ВТБ открывает партнерам доступ к сервисам банка через новую API-платформу

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ разработал и начал внедрять новую платформу открытых программных интерфейсов (API) для ускорения ввода новых продуктов и сервисов внутри банка. Также платформа позволит упростить и полностью автоматизировать подключение к сервисам ВТБ внешних партнеров из разных сфер в том числе страхования и ритейла. После подключения к платформе партнеры смогут создавать банковские продукты под собственными брендами, выпуск и обслуживание которых будет осуществлять ВТБ.

В текущем году на платформе API станут доступны около 200 финансовых сервисов, включая:

  • калькулятор по автокредитованию;
  • сервисы оплаты счетов;
  • сервисы для партнеров программы лояльности банка;
  • сервисы интеграции с внешними колл-центрами.

Также партнеры смогут получить бесшовный доступ к информационно-справочным сервисам о курсах валют, списке офисов обслуживания банка, контактной информации и других услугах, доступных в банкоматах и отделениях ВТБ и другие сервисы.

"В рамках цифровой трансформации ВТБ за год разработал API-платформу для ускорения и расширения взаимодействия с партнерами и создания новых клиентских сервисов. Помимо инфраструктурной функции новая платформа повысит эффективность взаимодействия внутренних систем банка между собой, позволит сократить срок разработки и внедрения интеграций до двух недель, а также обеспечит надежность и увеличение производительности на десятки тысяч транзакций в секунду", — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

"Новая API-платформа дает ВТБ колоссальные возможности для развития своих сервисов и партнерских отношений с компаниями из совершенно разных сфер, в том числе телеком, торговые сети, страховщики. В ближайшее время будет доступен портал для разработчиков, через который партнеры смогут подключиться к API-платформе ВТБ. Партнеры смогут самостоятельно подписываться на сервисы ВТБ и публиковать свои для обмена информацией", — пояснил глава департамента ИТ-архитектуры ВТБ Илья Старостин.

Платформа состоит из четырех ключевых элементов:

  • платформа внутренних API, которая позволяет осуществлять интеграцию между внутренними системами банка и вызывать партнерские сервисы в контуре банка;
  • платформа партнерских API — позволяет партнерам и клиентам вызывать сервисы банка;
  • портал разработчика — инструмент для получения информации об API, тестирования взаимодействия, а также получения статистики.
  • платформа файлового обмена — инструмент для безопасного обмена файлами между банком и партнерами.

ВТБ с 2019 года проводит технологическую трансформацию в рамках реализации стратегии банка. Одним из магистральных проектов цифровой трансформации ВТБ является создание передовой омниканальной платформы на основе открытых программных интерфейсов (API).

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик ранее отмечал, что развитие таких технологий, как открытые протоколы API, микросервисная архитектура, Big Data и технологии искусственного интеллекта, биометрия и "облака" создали большие предпосылки для качественного скачка и формирования новых типов экосистем, которые построены по принципу партнерства лидеров.

Кулик подчеркивал, что, перестраивая организацию на микросервисы и создавая открытые API, ВТБ становится полностью открытыми для внешних игроков.

"В нас можно встраивать свои сервисы, можно встраивать наши сервисы в себя. Этот подход позволяет подойти к созданию дополнительной ценности для клиента или построению экосистемы уже на совсем другом уровне. То есть это экосистема, в которую можно встроиться любому, где нет ограничений", — заявил ранее Кулик.

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