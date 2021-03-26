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В ПСБ стартовали продажи нового сервиса "Автопомощь"

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ расширил линейку сервисных продуктов, предложив клиентам оформить сертификат "Автопомощь" на случай непредвиденных ситуаций на дорогах. Сертификат действует без ограничений — для автолюбителей с любым стажем вождения, автомобилем любого года выпуска.

Владельцам сертификата доступен целый комплекс услуг в случае ДТП: юридические консультации и помощь в оформлении документов, возвращение автомобиля на дорожное полотно и устранение поломок, а также вызов такси и эвакуатора, если машина не на ходу.

Помимо этого, клиенты могут воспользоваться технической поддержкой при эксплуатации автомобиля — от консультаций автомеханика для самостоятельного устранения проблемы до выезда специалиста, если необходимо запустить двигатель, заменить колесо или подвезти топливо. Также автовладельцам доступны рекомендации юриста по любым вопросам, связанным с транспортным средством, включая покупку, продажу и оплату налогов.

Сервис реализуется совместно с компанией "Русский АвтоМотоКлуб". Сертификат действует в течение 1 года на территории всей России, а также в ряде стран Европы — с полным списком можно ознакомиться на сайте и в офисе банка.

Оформить сертификат можно в любом отделении ПСБ — как для себя, так и для своих близких в качестве подарка. Стоимость составит от 5 до 15 тыс. рублей, в зависимости от выбранного тарифного плана.

"Сегодня клиентам банков удобно получать финансовые услуги комплексно, в формате одного окна, поэтому мы расширяем линейку актуальных страховых и сервисных продуктов. Новый сервис "Автопомощь" позволит нашим клиентам-автомобилистам сэкономить время, нервы и деньги при решении любых ситуаций на дорогах", — отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

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