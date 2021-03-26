Директор тольяттинской фирмы получил условный срок за смерть двух рабочих

В Тольятти суд вынес приговор директору ООО "Новые технологии асфальта" Павлу Скородумову, которого обвиняли в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух человек, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 6 сентября 2018 г. во время сварочных работ, которые проводили около бочек с топливом, произошло воспламенение. В результате погибли два человека.

Следствие посчитало, что в случившемся виноват Скородумов, который не создал безопасные условия труда.

Суд назначил мужчине пять лет лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года.