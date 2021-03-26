Родион Светличнов, "Волготранс": Готовы заняться пассажирскими речными перевозками в регионе

Генеральный директор судоходной компании "Волготранс" Родион Светличнов в интервью Волга Ньюс рассказал о планах развития, проблемах отрасли и желании организовать в Самарской области современную систему пассажирского речного транспорта.

— Как создавалась компания "Волготранс"? Какова ее основная специализация?

— "Волготранс" специализируется на перевозках наливных грузов — в основном нефти и нефтепродуктов — в регионах РФ и за рубежом.

Компания была основана в 2009 году. У нас с партнерами был определенный опыт в этой сфере. Так, до 1991 года я работал штурманом в "Волготанкере". В 90-е пришлось сменить сферу деятельности, но всегда хотелось вернуться к первоначальной профессии.

В 2007 году началась процедура банкротства "Волготанкера", и суда продавались с торгов. Мы изучили рынок, увидели перспективы и нашли финансирование, чтобы приобрести танкеры, на которых я когда-то работал.

— Продажа активов "Волготанкера" продолжается до сих пор. Вы следите за торгами?

— Там не осталось флота, который мог бы нас заинтересовать. Ему, в среднем, по 45 лет.

— Каким флотом располагает "Волготранс" сейчас? Есть ли планы по его увеличению?

— Компания располагает группой танкеров общим дедвейтом около 100 тысяч тонн. Сейчас завершается строительство еще четырех танкеров-химовозов.

Основная часть судов находится в лизинге. Кроме того, компания имеет успешный опыт управления флотом сторонних организаций.

— Какой объем грузов "Волготранс" перевез по итогам 2020 года? Как менялся этот показатель в последние годы?

— В 2020 году "Волготранс" перевёз более 1,1 миллиона тонн грузов. Ежегодно объемы увеличиваются. Так, для сравнения, по итогам 2019 года мы перевезли 800 тысяч тонн.

Динамика во многом связана с изменением структуры флота. В 2020 году мы взяли в лизинг семь судов, которые работали круглогодично на морских маршрутах.

— Какие основные районы эксплуатации флота компании?

— Наш флот работает как на внутренних водных путях РФ, так и на международных перевозках в Каспийском, Черном, Средиземном, Балтийском и Северном морях.

— Сколько в перевозках занимают нефть и нефтепродукты?

— На них приходится примерно 80% объемов. Также возим растительное масло, патоку.

— Какая доля грузовых речных перевозок по Волге приходится на вашу компанию? Вокруг каких параметров строится конкуренция на этом рынке?

— "Волготранс" входит в топ-5 компаний, осуществляющих наливные перевозки по Волге. По решению экспертной комиссии Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) наша компания получила звание "Лидеры отрасли-2017".

Основная конкуренция связана с финансовыми вложениями в суда. Такие компании, как "Волготранс", эксплуатирующие новый флот, несут существенные расходы по лизинговым платежам, а также значительные расходы, связанные с соответствием флота самым современным требованиям международных конвенций, включая экологические.

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Конечно, себестоимость содержания такого флота значительно выше, чем у компаний, которые "дорабатывают" старый флот и несут расходы лишь на обеспечение минимально допустимых требований контролирующих органов.

— Насколько я понимаю, вашим основным клиентами являются самарские предприятия Роснефти, а конкурентом — РЖД?

— Объёмы перевозок с самарской группы НПЗ являются значимыми для компании. В разные годы отгрузки с этих заводов составляли до 90% всех объёмов.

Перевозки нефтепродуктов по железной дороге, безусловно, конкурируют с перевозкой водным транспортом. Но в любом случае водный транспорт является более дешёвым и экологичным. К сожалению, он не может обеспечить круглогодичность перевозок ввиду климатических условий нашей страны.

— Появлялась информация о переговорах Роснефти и Российских железных дорог по условиям перевозок. Сказался ли результат этих переговоров на речниках?

— По результатам данных переговоров РЖД подтвердили Роснефти дополнительную скидку на перевозку нефтепродуктов в южном направлении, что повлекло за собой уменьшение объема перевозок и снижение ставок фрахта на реке.

Это наложилось на падение объемов и ставок, вызванное снижением мировых цен на нефть.

— Выпадающие объемы перевозок удается заменить другими грузами?

— Мы работаем по этому вопросу. Надо понимать, что на рынке очень жесткая конкуренция. Впрочем, мы ее успешно выдерживаем за счет профессиональной команды и качественного флота.

— Из чего складываются основные издержки в вашей отрасли?

— Основные расходы связаны с эксплуатацией флота, такими как ремонт судов, зарплата экипажей, топливо. Они составляют примерно по 30%.

— Как сказалась ситуация с пандемией на деятельности компании?

— "Волготранс" принимал участие в работе оперативного штаба Министерства транспорта РФ по минимизации последствий пандемии. Офис компании перешёл на удалённый режим работы, а на судах компании были предприняты необходимые меры безопасности.

Выполнение рекомендаций Минтранса позволило избежать распространения коронавирусной инфекции как в офисе, так и на судах компании.

Были сложности с обслуживанием судов при зарубежных перевозках. Везде был запрет выхода на берег. Были определенные трудности со снабжением — приходилось организовывать его без контактов между экипажами и поставщиками.

Возникали также проблемы со сменой экипажей, в том числе из-за ограничений на перемещение.

— Получила ли компания поддержку государства?

— "Волготранс" является системообразующим предприятием федерального значения. Для таких компаний были предусмотрены меры поддержки, но, к сожалению, мы не смогли ими воспользоваться.

Дело в том, что меры предусматривали возможности дополнительного кредитования банками. Однако такие займы требуют дополнительного обеспечения.

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— В 2019 году "Волготрансом" было учреждено ООО "Водолёт", занимающееся пассажирскими регулярными перевозками в Нижегородской области. Не так давно стало известно, что вы вышли из проекта. Почему было принято такое решение?

— "Водолет" был создан в рамках совместной работы с министерством транспорта Нижегородской области при поддержке губернатора. Министерство вышло на нас с просьбой помочь в реализации проекта.

"Волготрансом" были приобретены и переданы компании "Водолёт" четыре современных судна на подводных крыльях "Валдай 45Р". Также были подготовлены экипажи, разработана система управления безопасностью и получены необходимые лицензии.

В феврале "Водолет" приобрела Корпорация развития Нижегородской области. Такие договоренности были изначально. Для нас это непрофильная история, бизнесом это вообще сложно назвать, скорее общественная нагрузка.

— Нет планов помочь с организацией речных пассажирских перевозок в Самарской области? И подходят ли скоростные "Валдаи" для этих задач?

— С учётом имеющегося положительного нижегородского опыта наша компания уже начала работу по организации аналогичных перевозок в Самарском регионе. Хотелось бы и у нас выстроить подобную систему.

"Валдай" однозначно подходит для пассажирских перевозок. Другое дело, что неэффективно на нем организовывать переправу в Рождествено. Здесь должен быть другой транспорт — не быстроходный, возможно, более экологичный. Предназначенный именно для переправы.

А вот для поездок из Самары в Шелехметь, Винновку, Ширяево необходим скоростной транспорт. Какой смысл ехать полтора часа, если можно добраться за полчаса?

Помимо судов должны быть новые пристани, инфраструктура — кафе, прокаты велосипедов и т. д.

Пока мы тезисно изложили свое видение системы речных пассажирских перевозок для регионального министерства транспорта. Ожидаем, что в ближайшее время пройдет встреча по этому вопросу.

— Как вы оцениваете состояние флота, работающего в Волжском бассейне, и инфраструктуры водного транспорта?

— И то и другое нуждается в серьёзном обновлении, осуществимом только при участии государства. И сейчас Министерством транспорта РФ разрабатывается концепция проекта развития внутренних водных путей.

— Удовлетворяют ли потребности компаний-перевозчиков возможности российской судостроительной отрасли?

— У нас есть опыт строительства на российских верфях, как государственных, так и частных, в том числе и на самарском ЗАО "Нефтефлот". Считаем, что качество отечественного судостроения соответствует мировому уровню.