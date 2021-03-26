Группа "Открытие" и Леруа Мерлен провели первую сделку по коммерческому финансированию на маркетплейсе КПМГ

"Открытие Факторинг" и DIY-ритейлер Леруа Мерлен провели первую сделку по коммерческому финансированию кредиторской задолженности. Сделка реализована с использованием платформы динамического дисконтирования КПМГ.
"Открытие Факторинг", 100% дочерняя компания банка "Открытие", расширяет возможности корпоративного факторингового финансирования и предлагает решения, позволяющие крупным клиентам банка "Открытие" подключать к факторинговому финансированию диверсифицированный пул поставщиков. Одно из решений реализовано с участием платформы динамического дисконта, первого b2b маркетплейса в России для поставщиков и покупателей, где покупатель может получить скидку от поставщика в обмен на раннюю оплату товаров или услуг.
Фредерик Ален Ив Саверо, финансовый директор "Леруа Мерлен": "Мы создаем экосистему по обустройству дома, в которой доступны не только товары в гипермаркете, ассортимент для B2B, но и расширенное товарное предложение, и услуги. Финансирование кредиторской задолженности с использованием платформы динамического дисконта позволит усилить партнерство с существующими поставщиками, привлечь новых и создать более комфортные условия для сотрудничества. Имея возможность получить раннюю оплату, наши партнеры смогут лучше планировать и развивать свою деятельность, что в конечном итоге должно способствовать повышению стабильности на рынке".
Александр Пестов, генеральный директор "Открытие Факторинг" (дочерняя компания банка "Открытие"): "Решения по торговому финансированию кредиторской задолженности вызывали большой интерес со стороны крупных компаний в прошлом году. Компании ощутили потребность в оказании надежной финансовой поддержки для своих клиентов и партнеров. Инструменты финансирования кредиторской задолженности на платформе динамического дисконтирования КПМГ поддерживают этот тренд. Мы рады, что Леруа Мерлен выбрал "Открытие Факторинг" и банк "Открытие" в роли надежного финансового партнера на платформе".
Роман Малюга, руководитель направления "Цифровые финансы" КПМГ: "Сегодня КПМГ на базе sharing economy в сфере корпоративных финансов и IT технологий создала уникальную цифровую Платформу, позволяющую трём сторонам в лице покупателя, поставщика и банка эффективно взаимодействовать друг с другом на принципе win-win-win. Мы благодарны нашим партнерам за сотрудничество в рамках реализации проекта, к которому мы уже сейчас видим высокий интерес со стороны рынка".
В рамках инструментов коммерческого финансирования кредиторской задолженности, реализованных на платформе КПМГ, выигрывают обе стороны. Леруа Мерлен, как покупатель, получает возможность выбора оптимальных решений от исполнителей и поставщиков по комфортной цене и срокам реализации, без отвлечения собственных денежных средств из оборота. Поставщики и подрядчики — получают денежные средства оперативно, не дожидаясь окончания срока контрактной отсрочки.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.