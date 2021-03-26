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Экономика и бизнес

Победителей WorldSkills Russia и чемпионата "Навыки мудрых" наградили в Самаре

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 26 марта, в правительстве Самарской области золотые медали вручили победителям региональных чемпионатов "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) и "Навыки мудрых" (50+).

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В областном соревновании приняли участие около 600 человек. Студенты колледжей и техникумов — юноши и девушки от 16 до 22 лет — соревновались по 59 компетенциям. Среди них были как традиционные специальности (охрана труда, дошкольное воспитание, ветеринария), так и технологии будущего, например, 3D-моделирование компьютерных игр. Выявляли лучших по 12 направлениям среди подростков с 14 до 16 лет и по 11-ти профессиям в категории профессионалы старше 50 лет.

Для студента четвертого курса Поволжского государственного колледжа Ефима Милютина чемпионат 2021 г. стал вторым. В 2020 г. молодой человек был третьим в номинации "Сварочные технологии". Со второй попытки Ефим осуществил мечту — завоевал "золото". "Участие в первом чемпионате сделало меня сильнее, опытнее, — поделился чемпион. — И, конечно, в моем успехе огромную роль сыграли педагоги и наставники. У меня все получилось, я счастлив", — прокомментировал Ефим.

Победители пройдут отбор для участия в национальном чемпионате WorldSkills Russia, который состоится в Уфе.

Награды в соревнованиях "Навыки мудрых" вручил первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов. Он выразил уверенность, что молодые люди достойно представят губернию на федеральном уровне, ведь результаты отбора позволяют на это рассчитывать: "Вы лучшие не только в Самарской области, мы абсолютно уверены, что вы одни из лучших в стране и мире", — сказал глава кабмина.

Он отметил, что представители губернии в последние годы показывают достойные результаты на российских и международных соревнованиях профессионалов. У самарцев 124 медали национального чемпионата, два европейских золота и две награды мирового уровня.

Виктор Кудряшов подчеркнул: "Победа в региональном этапе чемпионата — это серьезный знак качества, признак профессионализма, которым вы будете гордиться. Это будет вписано в вашу трудовую биографию, повлияет на интерес со стороны работодателей, на уровень ваше заработной платы и в целом окажет большое влияние на вашу профессиональную судьбу".

Он пожелал участникам церемонии дальнейших профессиональных успехов, новых побед и верности выбранной профессии: "Вы движетесь в правильном направлении, и я уверен: когда у человека есть талант, все получается, и у него прекрасное будущее".

Развитие профессиональных конкурсов — одна из задач нацпроекта "Образование", инициированного президентом России Владимиром Путиным. А участие в движении "молодых профессионалов" — это возможность для личностного роста, совершенствования профессиональных навыков и задел для дальнейшей карьеры. Не случайно за "битвами" молодых специалистов наблюдали представители крупных компаний — Средневолжского механического завода, РКЦ "Прогресс", ПАО "Кузнецов", Куйбышевского НПЗ и других. Специалисты и кадровые службы предприятий понимают: молодые и талантливые спецы с "золотыми руками" — это основа экономики будущего, катализатор реализации прорывных инновационных проектов.

Серьезным импульсом для развития регионального сегмента WorldSkills Russia стал 2019 год, который был объявлен губернатором Дмитрием Азаровым Годом среднего профессионального образования. В 2019-м многие ссузы капитально отремонтировали и оснастили современным оборудованием. В прошлом году уже по нацпроекту по стандартам WoldSkills оснастили 10 мастерских в двух колледжах, в планах на 2021-й — ремонт и обновление базы восьми мастерских ссузов губернии. Эта работа будет продолжаться и в последующие годы.

"Правительство региона будет создавать все условия для организации и развития технической базы учреждений среднего профессионального образования и, конечно, мы будем следить за вашей судьбой, поддерживать вас на всех этапах вашего жизненного пути", — обратился к золотым медалистам Виктор Кудряшов.

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