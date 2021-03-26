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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре подвели итоги прошедшего зимнего сезона

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В завершение зимнего сезона, в преддверии городского месячника по благоустройству, который традиционно открывает весенний сезон, в Самаре подводят итоги.

Почти все время службы благоустройства и коммунальные предприятия и организации работали в режиме усиления: с ноября по март пришлось 82 снежных дня, причем часто осадки были затяжными — до 20 часов непрерывного снегопада. К примеру, в феврале количество осадков составило 167% от нормы.

Поэтому важно было не только расчищать территорию, но и организовать планомерный вывоз снега с дорог, протяженность которых в Самаре составляет 1041 километр. За весь период было отправлено на утилизацию почти 922 тыс. т снега. На это было потрачено 414 млн рублей. Накопления складировались на восьми площадках хранения в разных районах города. Это способствовало сокращению времени на доставку и, соответственно, увеличению количества рейсов и объемов. В работах задействовали шесть муниципальных и два частных полигона. Оперативно проводились работы по утрамбовке, чтобы освободить места для новых партий снега.

В расчистке улично-дорожной сети, включая тротуары и посадочные площадки, площадь которой  в Самаре составляет 10,8 тыс. кв. м, в обычные дни задействовали порядка 360 единиц техники и столько же уборщиков. Во время и после снегопадов — до 627 единиц техники, включая привлеченную специально для вывоза снега, и порядка 400 человек для уборки вручную.

Важно отметить, что в Самаре, в отличие от некоторых других крупных городов, например, Казани, уборка ведется в две смены — круглосуточно. При этом работы синхронизируются с деятельностью других профильных предприятий, например, с МП "Инженерные системы" (в части своевременного открытия и очистки систем дождевой канализации).

В настоящее время, кроме расчистки, выполняется рыхление снега, особенно на теневых сторонах улиц. Активизация работ в рамках апрельского месячника поможет ускорить приведение города в порядок после зимы.

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