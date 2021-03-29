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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре высадят более 23,4 тыс. саженцев цветов за 1,5 млн рублей

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Планируется, что 23413 саженцев цветов, а также около 100 саженцев кустарников и деревьев будут высажены на территории Октябрьского района.

Сейчас МБУ Октябрьского района "Перспектива" подыскивает подрядчиков на комплекс работ по благоустройству. На эти цели выделено 1,5 млн рублей, в качестве источника финансирования выступят средства бюджетных учреждений.

В общей сложности на территории района появится около 23500 однолетних цветов, больше всего сальвии красной (7,1 тыс. ед.), агератума голубого и желтых бархатцев (по 4 тыс. саженцев), тагетеса оранжевого (2 тыс. ед.). Также клумбы украсят белая, розовая, синяя калибрахоа антирринум, белые, голубые, сиреневые, розовые и красные петунии, гребенчатая целлозия.

Появится 50 кустов спиреи японской, а также по 5 саженцев крупнолистной липы и конского каштана. Высаживать рассаду будут в мае, ухаживать за ней — до конца сентября.

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