Ростехнадзор требует остановить работу двух кранов подрядчика Климовского моста

Средне-Поволжское управление Ростехнадзора потребовало приостановить эксплуатацию двух стреловых гусеничных кранов ООО "ГринКран", задействованных на строительстве моста через Волгу в районе с. Климовка.

Как сообщает ведомство, с 15 по 22 марта была проведена внеплановая выездная проверка, которая выявила 12 нарушений требований промышленной безопасности.

"Установлено, что эксплуатирующей организацией не обеспечены считывание и обработка данных с регистратора параметров стрелового гусеничного крана; не утвержден проект производства погрузо-разгрузочных работ; не обеспечены безопасные условия работы - использование и установка крана на плавучем средстве проведена не в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации кранов", - отмечают в Ростехнадзоре.

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В отношении юридического лица и должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по статье 9.1 ч. 1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности).

Материалы дела в отношении юридического лица ООО "ГринКран" направлены в Шигонский районный суд с требованием об административном приостановлении эксплуатации двух стреловых гусеничных кранов.

Напомним, это вторая подобная проверка в отношении "ГринКрана". Предыдущая проводилась в декабре прошлого года. По ее итогам было зафиксировано 29 нарушений.

Причиной внеплановых проверок стала ситуация с гибелью двух рабочих после падения гусеничного крана, произошедшая 6 декабря. Тогда с технологического моста через Волгу в воду упал гусеничный кран SENNEBOGEN 7700.